Doctor Strange (1978), dirigida por Philip DeGuere Jr. y protagonizada por el actor Peter Hooten. | Fuente: Shout! Factory

Pocos lo saben, pero en 1978 se estrenó la primera película live-action sobre Doctor Strange, dirigida por Philip DeGuere Jr. y protagonizada por el actor Peter Hooten, quien tuvo el encargo de interpretar al mítico personaje de Marvel.

De acuerdo al portal Cinemas Comics, la cinta nació como un piloto para la producción de una serie que iba a emitirse por la cadena CBS. En los episodios se tenía previsto incluir a otros personajes de la compañía como Spider-Man (Nicholas Hammond) y Hulk (Lou Ferrigno).

De haberse hecho realidad, el proyecto televisivo habría sido testigo de la primera reunión de "Los Vengadores" con actores reales. Sin embargo, la idea no llegó a concretarse y solo quedó en el estreno de la producción cinematográfica.



Póster Dr. Strange (1978) | Fuente: Difusión

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DE 1978?

Los realizadores de la cinta hicieron algunos cambios a la historia original sobre el origen de Doctor Strange. Como se sabe, el personaje apareció por primera vez en comic de 1963 y fue presentado como un cirujano muy exitoso, pero arrogante.

Un día tuvo un accidente automovilístico que terminó por causarle daños a su sistema nervioso y lo obligó a abandonar su profesión, sin embargo, no se quedaría de brazos cruzados.

Strange se obsesionó con encontrar una cura y se gastó toda su fortuna para lograr su objetivo. Al final de cuentas y pese a los esfuerzos, no consiguió lo que esperaba, se quedó sin dinero y al borde del alcoholismo.

Aunque era un hombre de ciencia, un día Stephen Strange tuvo contacto con un hechicero que luego se volvió su maestro, guía y consejero. Cuando su mentor murió, Strange heredó el rol de Hechicero Supremo de la Tierra.

Doctor Strange (1978), protagonizada por el actor Peter Hooten. | Fuente: NBC

EL CAMBIO EN EL ORIGEN DE DR. STRANGE

Sin embargo, la película de 1978 lo presenta como un psiquiatra, que tiene el potencial para convertirse en el Hechicero Supremo, ya que hereda un anillo de poder de su padre. El actual defensor de la Tierra, Thomas Lindmer y su ayudante Wong, deben convencerlo para enfrentarse a la malvada Morgan LeFay y así salvar al mundo.

La cinta no tuvo el éxito esperado y aunque surgió la idea de reunir a varios personajes de Marvel, para ese entonces no se pensaba en un universo cinematográfico. Cabe precisar que debido a las limitaciones tecnológicas de la epoca, los efectos especiales de la película dejan mucho que desear en la actualidad.



RELANZAMIENTO

Pese a su escaso éxito, la cinta de 1978 de Doctor Strange es una pieza importante para los coleccionistas. Por ello y en las semanas previas al estreno de "Dr. Strange in the Multiverse Of Madness”, se anunció que la compañía 'Shout! Factory' la relanzaría con una versión restaurada.

SINOPSIS:

Una joven llamada Clea Lake se convierte en peón de la bruja Morgan le Fay. El defensor principal de nuestro mundo contra las amenazas de una naturaleza mágica, el Hechicero Supremo, es actualmente un hombre llamado Thomas Lindmer.

Él junto a su amigo y discípulo, Wong, contactan a un psiquiatra llamado Stephen Strange, que es el heredero del potencial de su padre para convertirse en el discípulo de Lindmer y en el siguiente Hechicero Supremo.

Strange lleva el anillo mágico de su padre como señal de esto, y ya ha percibido que algo va mal, pero no reconoce la importancia de estas sensaciones de aprensión.

Lindmer debe convencer a Strange de la realidad del mundo místico en el que la batalla entre el bien y el mal se desarrolla a un nivel mágico, todo sin saberlo el mundo terrenal, para salvar a Clea y frustrar los planes de Morgan.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.