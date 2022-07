Warner Bros. pospone el estreno de la segunda parte de "Dune" | Fuente: Warner Bros.

Warner Bros. pospone la fecha de estreno de la película "Dune: Part Two", que pasará de proyectarse el 20 de octubre de 2023 a hacerlo el 17 de noviembre de ese mismo año, informaron el estudio y la productora a cargo del filme, Legendary, en redes sociales este jueves.

Esta modificación hará competir en taquilla a la cinta de Warner Bros. y Legendary con la precuela de "The Hunger Games" (Lionsgate), titulada "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Se espera que "Dune: Part Two", basada en la segunda entrega de la novela homónima de Frank Herbert, comience a rodarse a finales de este año con un reparto de lujo compuesto por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler y Christopher Walken.

LA GRAN ACOGIDA DE 'DUNE'

A pesar de su entusiasmo, los seguidores de "Dune" tendrán que esperar un poco más para ver la segunda parte de una producción que vio recompensado su trabajo obteniendo seis estatuillas en diferentes categorías de corte técnico en la última edición de los Oscar.

Además, la guerra interestelar alrededor de Arrakis, el planeta desértico más importante del universo en esta ficción, tuvo una gran acogida de público internacionalmente, alcanzado una facturación de 400 millones de dólares a pesar de estrenarse simultáneamente en la plataforma HBO Max.

Finalmente, Warner Bros. y Legendary han aprovechado el cambio de fecha de "Dune" para anunciar que estrenarán una nueva película sobre el enfrentamiento entre Godzilla y King Kong, sin nombre oficial hasta el momento, el 15 de marzo de 2024.

El cineasta Adam Wingard volverá a dirigir esta versión de "Godzilla vs Kong", después de conseguir unos excelentes resultados en taquilla (474 millones) incluso cuando muchas de las salas de cine alrededor del mundo se encontraban cerradas por la pandemia. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

'Betty la fea' es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.