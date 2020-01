Inició el rodaje de la nueva película de Guillermo del Toro. | Fuente: AFP

Tras haber ganado un Oscar como mejor director, las expectativas por ver el próximo trabajo de Guillermo del Toro, "El callejón de las almas perdidas", en el que será director, productor y guionista y cuyo rodaje inició esta semana, son altas.



Como pasó con "The Shape of Water", Searchlight Pictures será el encargado de producir esta cinta que arrancó su rodaje esta semana en Toronto, Canadá, según indicó la compañía en un comunicado de prensa.



Basada en la novela de William Lindsay Gresham, la película, que está coescrita por Guillermo del Toro en compañía de Kim Morgan, explora la vida de un hombre ambicioso que forma parte de una feria ambulante que posee un talento especial para manipular a las personas con pocas palabras y quien se involucra con una psiquiatra, incluso más peligrosa que él.



"Estoy fascinado y muy entusiasmado con este brillante elenco. Kim Morgan y yo hemos trabajado con gran pasión para traer el mundo el lenguaje oscuro y crudo de William Gresham a la pantalla, y ahora se nos une un extraordinario grupo de artistas y técnicos para darle vida", expresó Del Toro en el comunicado.



El reparto es uno de los más ambiciosos con los que ha trabajado el realizador de Guadalajara, ya que se incluye a la ganadora del Oscar Cate Blanchett, así como a los nominados al premio de la Academia Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins y David Strathairn.



Mención aparte merece la reunión con su actor fetiche, Ron Perlman, con quien Del Toro colaboró en su primera cinta, "La invención de Cronos" (1992).



"Con la profundidad de este increíble elenco, creo que es un privilegio soñado poder trabajar con todos ellos. Será extraordinario ver a estos actores de clase mundial y a Guillermo elevar mutuamente su arte en esta nueva interpretación de la novela seminal de Gresham", declaró el productor J. Miles Dale, con quien el tapatío también produjo "The Shape of Water".



Cabe mencionar que "El callejón de las almas, que explora el sórdido mundo del espectáculo y sus personajes, ya fue adaptada a la gran pantalla en 1947, un año después de la publicación de la novela, siendo dirigida por Edmund Goulding y protagonizada por Tyrone Power.



Del Toro exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: The Golden Army" (2008).



El mexicano tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "El espinazo del diablo" (2001) hasta coronarse con "El laberinto del fauno" (2006), que antes de "The Shape of Water" era su obra más aplaudida y que se llevó tres Oscar: mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor dirección de arte (galardón ahora conocido como mejor diseño de producción).



Junto a sus compatriotas Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como "Los tres amigos", Del Toro ha sido uno de los responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en Hollywood.