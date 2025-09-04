'El Conjuro 4: Últimos ritos': esto dicen las primeras críticas sobre el final de la saga de Ed y Lorraine Warren

Ed y Lorraine Warren se despiden en El Conjuro 4: Últimos ritos. La película ya está en cartelera y la crítica internacional no tardó en reaccionar.

Han pasado doce años desde que los Warren se convirtieron en referentes del cine de terror contemporáneo. Ahora, El Conjuro 4: Últimos ritos marca el cierre de la saga principal con un relato que busca ser tanto escalofriante como emotivo. Dirigida por Michael Chaves, la cinta reúne nuevamente a Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de Lorraine y Ed Warren, y ya se exhibe en salas de todo el mundo.

La película ha dividido a la prensa especializada entre quienes reconocen un cierre digno y quienes consideran que la fórmula está agotada. En el portal Rotten Tomatoes, el 65% de las 65 reseñas publicadas son positivas. Por otro lado, en Metacritic, la película obtuvo 50/100 puntos, según 20 críticas, lo que refleja una recepción mixta.

Para Screen Rant, el filme logra equilibrar terror y emoción, mientras que Collider resalta la recuperación de la dinámica familiar que caracterizó a la saga desde sus inicios. En contraste, medios como The Hollywood Reporter opinan que el desenlace carece de frescura y que la dirección de Chaves no logra revitalizar la franquicia.

¿De qué trata El Conjuro: Últimos ritos?

En esta última entrega, los Warren se enfrentan a un nuevo y perturbador caso relacionado con los esposos Jack y Janet Smurl, quienes afirmaban que su casa estaba dominada por una presencia demoníaca. El filme recrea escenas de exorcismos, estallidos de luces, juguetes que cobran vida y una atmósfera sangrienta que conduce a la revelación del caso más oscuro de la carrera de los investigadores.

La película 'El Conjuro 4: Últimos ritos' llega a los cines el 4 de septiembre en Latinoamérica, con estreno al día siguiente en Estados Unidos y Canadá.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Quiénes actúan en El Conjuro: Últimos ritos?

El elenco principal incluye a:

Vera Farmiga como Lorraine Warren

como Lorraine Warren Patrick Wilson como Ed Warren

como Ed Warren Shannon Kook como Drew Thomas

como Drew Thomas Mia Tomlinson como Judy Warren

como Judy Warren Ben Hardy como Tony Spera

como Tony Spera Steve Coulter como el Padre Gordon

como el Padre Gordon Victoria Paige Watkins como La Monja

como La Monja Guy Oliver-Watts como un médico

En esta nueva entrega, los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, se enfrentan a su caso más perturbador.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué dice la crítica de El Conjuro: Últimos ritos?

Screen Rant, por Mae Abdulbaki

"Es raro que la película final de una franquicia de terror logre ofrecer desarrollo de personajes, una historia escalofriante y un cierre satisfactorio. El Conjuro: Últimos ritos consigue las tres cosas. Como despedida de los Warren, Chaves equilibra lo aterrador con lo emotivo de manera muy efectiva".

Collider, por Jeff Ewing

"Lo que Últimos ritos hace mejor es retratar la dinámica familiar, retomando los momentos iniciales de la primera película y ofreciendo un hilo conductor sólido a lo largo de toda la saga. Farmiga, Wilson, y los personajes nuevos y recurrentes lo ejecutan de manera brillante".

TheWrap, por William Bibbiani

"Como película de terror, El Conjuro: Últimos ritos es un filme genérico, ni bueno ni malo. Prácticamente suplica que el público lo evalúe en términos de “aprueba o desaprueba”. Como conclusión de la saga El Conjuro, resulta un poco más acertada, pero no demasiado".

The Associated Press, por Mark Kennedy

"Últimos ritos —parte de un universo que incluye las franquicias de La monja y Annabelle— es una despedida lo suficientemente decente para la saga, combinando la historia personal de los Warren y su hija Judy con una nueva posesión paranormal que desestabiliza a una familia aterrada".

Empire, por Helen O'Hara

"Una divertida mezcla de sustos y sentimentalismo, que en gran medida justifica su extensa duración gracias a sustos efectivos y un aire de despedida. Solo procura no verla antes de intentar limpiar el ático".

Polygon, por Jesse Hassenger

"Las películas de El Conjuro parecen diseñadas conscientemente para quienes usan el cine de terror como una experiencia de confort. No hay por qué reprochar que existan secuelas bien hechas (aunque frustrantemente largas) que siguen a héroes familiares a través de algunos escalofríos satisfactorios. Pero tal vez sea lo mejor si Últimos ritos realmente cierra la saga, como se ha anunciado".

The New York Times, por Beatrice Loayza

"La película es una despedida decepcionante; más un drama familiar excéntrico que un verdadero relato de terror".

The Hollywood Reporter, por Frank Scheck

"Todo se siente gastado a estas alturas, con el director Michael Chaves incapaz de aportar frescura o vitalidad al proyecto".

Variety, por J. Kim Murphy

"El hecho de que esta serie de terror, tan derivativa, toque fondo al sobreinvertir en los Warren —su creación más confiable y la única que realmente le pertenece— es una clara señal de que ya pasó su fecha de caducidad".

The A.V. Club, por Jacob Oller

"El Conjuro: Últimos ritos consolida a la franquicia como el Rápidos y Furiosos del cine de terror: una serie conservadora, cristiana, orientada a la familia, cargada de secuelas y spin-offs, que pierde el rumbo y se apoya en el cariño del público por sus fórmulas conocidas y protagonistas cursis".

Michael Chaves cierra la historia de los Warren tras haber dirigido la tercera entrega de la saga, además de otros títulos como 'La monja II' (2023) y 'La maldición de La Llorona' (2019).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cuándo se estrena El Conjuro: Últimos ritos?

La película, dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran, se estrena en cines de Latinoamérica —incluido Perú— el jueves 4 de septiembre de 2025. Un día después llegará a salas de Estados Unidos y Canadá.

Mira el tráiler de El Conjuro: Últimos ritos a continuación...

