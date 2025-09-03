'El Conjuro 4': Michael Chaves revela secretos del final de la saga y la inquietante experiencia paranormal que alarmó a su hija

RPP conversó en exclusiva con Michael Chaves sobre El Conjuro 4: Últimos ritos, la despedida de los Warren en el cine. El director también contó la inquietante experiencia paranormal que vivió en Inglaterra durante la filmación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La saga de terror más exitosa de los últimos años regresa para estremecer al público con su capítulo final. El Conjuro 4: Últimos ritos (The Conjuring: Last Rites, en inglés) muestra el caso más personal y perturbador de Ed y Lorraine Warren, un cierre agridulce para su director, Michael Chaves, quien además asegura haber vivido una experiencia paranormal durante el rodaje, según contó a RPP en una entrevista exclusiva.

Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan por última vez como la icónica pareja de investigadores paranormales. Al elenco se suman Mia Tomlinson y Ben Hardy, como Judy Warren y su novio Tony Spera, además de Steve Coulter, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.

La película, que llega a los cines el 4 de septiembre, apuesta por una narrativa más emocional, centrada en la familia, en la madurez de la relación de los Warren y, sobre todo, en Judy, su hija. Con la dirección de Chaves, la cinta marca el fin de una era que durante 12 años acompañó a millones de espectadores a descubrir algunos de los casos más escalofriantes del cine.

Un cierre con los Warren

En esta ocasión, los Warren investigan el caso de Jack y Janet Smurl, quienes aseguraban que su hogar estaba invadido por una presencia demoníaca. La película conduce al espectador a escenas perturbadoras: exorcismos, sangre, juguetes que cobran vida, luces que estallan y, finalmente, la revelación de por qué este fue el caso más oscuro en la carrera de los investigadores.

En conversación con RPP, Michael Chaves reconoció que despedirse de los Warren no fue sencillo: “Creo que fue muy emotivo. Fue agridulce y muy emocional. Este ha sido un viaje que empecé como fan de El Conjuro. Me enamoré de estos personajes, de este mundo. Ser parte de esto ha sido increíble... trabajar con actores tan talentosos... ha sido realmente especial formar parte del cierre de la historia”.

La película 'El Conjuro 4: Últimos ritos' llega a los cines el 4 de septiembre en Latinoamérica, con estreno al día siguiente en Estados Unidos y Canadá.Fuente: Warner Bros. Pictures

La experiencia paranormal que vivió con su hija

Como suele ocurrir en cada entrega, el director fue consultado sobre posibles sucesos extraños durante la filmación. Chaves sorprendió con su respuesta: “Esa pregunta siempre aparece, pero nunca me había pasado nada… hasta esta película”.

El director relató que, durante el rodaje en Inglaterra, se hospedó con su familia en The Old Vicarage, una casa con más de 200 años de antigüedad donde en el pasado vivieron sacerdotes de la iglesia local. "Mi hija decía que veía algo en la casa. Incluso tomó una foto con su iPad de un pasillo y aparecía una sombra. Ella señalaba y decía: ‘Mira, ahí hay un hombre parado’. Yo le respondía: ‘Cariño, no veo al hombre, solo parece una sombra’. Pero ella insistía: ‘Está ahí parado’”.

Lo inquietante no terminó ahí. Una noche, mientras su familia había salido, Chaves permaneció en la casa jugando videojuegos. De pronto escuchó voces. “Pensé que eran de afuera. Apagué la tele y miré por la ventana, sonaban como dos hombres conversando. Luego me di cuenta de que venían desde dentro de la casa. Me asusté. Pensé: ‘¿Hay alguien adentro? ¿Un robo?’”.

El director recorrió cada habitación, sin encontrar nada, aunque las voces persistían. “Estoy convencido de que la casa estaba embrujada. Nunca había tenido una experiencia así. Sumado a lo que decía mi hija, terminé totalmente convencido. Sin ninguna duda”.

Michael Chaves cierra la historia de los Warren tras haber dirigido la tercera entrega de la saga, además de otros títulos como 'La monja II' (2023) y 'La maldición de La Llorona¿ (2019).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿El fin del universo de El Conjuro?

Aunque El Conjuro 4: Últimos ritos marca el cierre de la saga principal, Chaves dejó entrever que el universo de terror podría expandirse.

El cineasta ya había dirigido El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021), además de La monja II (2023) y La maldición de La Llorona (2019), esta última con posibilidades de tener secuela.

“Ojalá algún día podamos tener una continuación de La Llorona”, le comentamos. A lo que él respondió: “Podría estar en camino. No quiero arruinar nada, pero tal vez se esté trabajando en eso”.

En esta nueva entrega, los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, se enfrentan a su caso más perturbador.Fuente: Warner Bros. Pictures

Mira el tráiler de El Conjuro: Últimos ritos a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis