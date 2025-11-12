'El diablo viste a la moda 2': Miranda Priestly y Andy Sachs se reencuentran tras 20 años en el primer avance

Dos décadas después, Meryl Streep y Anne Hathaway retoman sus icónicos papeles en la esperada secuela de El diablo viste a la moda. Su estreno está previsto para abril de 2026.

Tardaron, pero valió la pena. Este miércoles, 20th Century Studios reveló el primer avance de El diablo viste a la moda 2. Aunque dura apenas 50 segundos, el teaser deja ver los primeros detalles de esta esperada secuela, que llegará a los cines 20 años después del estreno original y con su elenco principal de regreso.

El adelanto confirmó que Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a la franquicia. Sin embargo, en este primer vistazo solo aparecen Streep y Hathaway, retomando sus icónicos roles como la temida Miranda Priestly y su exasistente Andy Sachs.

La película también cuenta con el regreso del director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, además de una nueva pasarela de nombres: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Asimismo, Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus papeles de Lily e Irv.

Mira el tráiler de El diablo viste a la moda 2 a continuación...

¿Qué vemos en el teaser tráiler?

El teaser inicia con un plano detalle de unos tacones rojos, similares a los del póster de la primera película. Una mujer camina con paso firme por los pasillos de una oficina en dirección al ascensor mientras suena Vogue de Madonna, tema emblemático del soundtrack original.

Luego, se suceden imágenes fugaces: ropa siendo retirada de un perchero, una modelo vistiéndose con un corpiño negro con transparencias, una mano colocando unos aretes de aro, una botella de champaña abriéndose, flashes de cámaras... en resumen, el mundo de la moda está de vuelta.

La cámara regresa a los tacones rojos: esta vez confirmamos que pertenecen a Miranda Priestly, editora de la revista Runway. Viste una blusa negra cruzada, falda de pata de gallo, cinturón rojo de cuero y sus clásicas gafas oscuras.

Cuando las puertas del ascensor comienzan a cerrarse, una mano las detiene: es Andrea Sachs. Se coloca a su lado, la saluda, y Miranda responde con una mirada filosa: “Ya era hora”. Andy sonríe, se coloca sus gafas oscuras y la música sube mientras el ascensor se cierra.

¿De qué trata El diablo viste a la moda 2?

Aunque 20th Century Studios aún no ha confirmado todos los detalles del argumento, se sabe que la secuela explorará el ocaso profesional de Miranda Priestly en una industria editorial cada vez más digitalizada. Para sobrevivir en ese nuevo entorno, necesitará recurrir a sus antiguas asistentes: Emily (Emily Blunt) y Andrea (Anne Hathaway).

¿Quiénes integran el elenco de El diablo viste a la moda 2?

Meryl Streep como Miranda Priestly

como Miranda Priestly Anne Hathaway como Andrea Sachs

como Andrea Sachs Emily Blunt como Emily Charlton

como Emily Charlton Stanley Tucci como Nigel Kipling

como Nigel Kipling Tracie Thoms como Lily

como Lily Tibor Feldman como Irv Ravitz

como Irv Ravitz Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda

como el nuevo esposo de Miranda Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, Caleb Hearon, Rachel Bloom, Patrick Brammall y Sydney Sweeney completan el elenco.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

El diablo viste a la moda 2 se estrenará en Estados Unidos y Canadá el viernes 1 de mayo de 2026, mientras que en Latinoamérica —incluido Perú— llegará un día antes, el jueves 30 de abril.

