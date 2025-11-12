'Super Mario Galaxy: la película' presenta su primer tráiler con Bowser Jr. y Rosalina en una aventura espacial

Nintendo presentó el primer tráiler de Super Mario Galaxy: la película, la esperada secuela del éxito animado de 2023. Su estreno está previsto para abril de 2026.

La galaxia te espera en la pantalla grande. Esa es la sensación que deja el primer tráiler de Super Mario Galaxy: la película, revelado este miércoles durante un Nintendo Direct que contó con la participación del creador de videojuegos Shigeru Miyamoto, Chris Meledandri (Illumination) y el siempre carismático actor Jack Black.

Recordemos que Super Mario Bros. La película se convirtió en uno de los mayores fenómenos de taquilla de 2023, con 1.36 mil millones de dólares recaudados a nivel mundial, solo por detrás de Barbie. Ahora, la secuela llegará tres años después, con Brie Larson y Benny Safdie sumándose al elenco de voces.

Mira el tráiler de Super Mario Galaxy: la película a continuación...

Una aventura más allá del Reino Champiñón

“Esta vez, Mario se embarcará en un viaje al espacio”, anunció Miyamoto. Por su parte, Meledandri agregó: “Estamos llevando una increíble gama de personajes a la pantalla grande —muchos por primera vez—, desde los favoritos icónicos hasta detalles profundos que los fans de antaño reconocerán”.

Jack Black, quien volverá a dar vida a Bowser, también se mostró entusiasmado: “Estoy tan emocionado de que Galaxy vaya a ser la inspiración para esta película. Todo el mundo sabe que es el mejor videojuego de todos los tiempos. No puedo esperar a que todos experimenten la magnitud creativa de los personajes, los mundos y la dulce, dulce banda sonora de esta película”.

¿Qué vemos en el tráiler?

El avance, de dos minutos y medio, inicia con una noche tormentosa sobre el castillo de Bowser. Lo vemos pintando con furia un lienzo hasta completar su obra: un Mario calavérico, en una pose similar a El grito de Edvard Munch. De pronto, es interrumpido por un Luigi gigante: “¿Querías vernos?”, le dice.

Enseguida descubrimos que Bowser sigue siendo diminuto, encerrado en un castillo miniatura desde los eventos de la primera película, cuando consumió un mini champiñón. El villano les muestra su “obra maestra” para la princesa, pero Mario la desprecia: “Es basura”. Ofendido, Bowser le responde furioso: “Voy a arrancarte la piel de los huesos”, aunque luego se calma y añade: “Necesito mis ocho horas de sueño o en serio me volveré un monstruo”.

El tráiler también muestra a Mario y Peach observando una estrella fugaz de noche, a ella saltando junto a Toad hacia la luna, y una secuencia de Mario y Luigi conduciendo motos en el desierto. El avance culmina con la aparición de Bowser Jr., quien llega para llevarse a su padre, y la aparición de la poderosa princesa Rosalina.

¿De qué trata Super Mario Galaxy: la película?

La cinta se desarrolla tras los eventos de la primera parte, cuando Mario, Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura intergaláctica que los llevará a los confines del espacio y más allá de su mundo conocido.

¿Quiénes integran el elenco de Super Mario Galaxy: la película?

El reparto de voces confirmado incluye a:

Chris Pratt como Mario

como Mario Anya Taylor-Joy como la princesa Peach

como la princesa Peach Charlie Day como Luigi

como Luigi Jack Black como Bowser

como Bowser Keegan-Michael Key como Toad

como Toad Kevin Michael Richardson como Kamek

como Kamek Brie Larson como la princesa Rosalina

como la princesa Rosalina Benny Safdie como Bowser Jr.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy: la película?

“El poder de las estrellas te rodea”, anunció Universal Pictures en sus redes sociales. La publicación confirmó también que Super Mario Galaxy: la película llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 3 de abril de 2026, mientras que en Latinoamérica —incluido Perú— se estrenará un día antes, el jueves 2 de abril.

