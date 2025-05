'El diablo viste a la moda 2' ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo llega a los cines?

Disney confirmó que la esperada secuela del clásico de la moda llegará a las salas el próximo año; aún se desconoce si Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresarán a sus icónicos roles.

La esperada secuela de The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda) llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, según confirmó Disney a la revista Variety. El anuncio ha causado gran expectación entre los fanáticos del icónico filme, que marcó un hito en la cultura pop tras su estreno en 2006.

La película original, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, se convirtió en un fenómeno mundial al retratar con ironía y estilo las dinámicas de poder en el mundo de la moda. Basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, la cinta recaudó más de 326 millones de dólares a nivel global y fue aclamada por la crítica. Streep incluso recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Miranda Priestly, la temida editora de la revista ficticia Runway.

Aunque por ahora se desconoce si el elenco original volverá para esta secuela, se confirmó el regreso de Aline Brosh McKenna como guionista. McKenna escribió el guion de la primera entrega, además de otros éxitos como 27 Dresses y I Don’t Know How She Does It. El nombre del director aún no ha sido revelado.

Desde que comenzaron los rumores sobre una posible continuación, la emoción de los fans no ha hecho más que crecer. Las constantes referencias al filme hechas por Hathaway, Blunt y Streep en galas de premios y entrevistas han mantenido vivo el interés por esta historia, que combina humor, drama y una mirada crítica al glamour de la industria editorial.

Con su estreno previsto para 2026, El diablo viste a la moda 2 promete revivir la sofisticación, las frases memorables y la tensión elegante que hicieron inolvidable a su predecesora.

¿Quién era el verdadero villano en El diablo viste a la moda?

Han pasado ya 15 años desde que El diablo viste a la moda llegó a la pantalla grande. Por ello, a modo de celebración, los miembros de su elenco —Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Adrian Grenier, entre otros— tuvieron una reunión virtual en la que recordaron detalles de la cinta.

La charla, convocada por la revista Entertainment Weekly, tuvo como punto de debate quién fue el antagonista de la película, cuyo título solía llevárselo Miranda Priestly (Streep), la arrogante gurú de la moda que sobrecargaba de trabajo a su asistente Andy Sachs. Así, los intérpretes acordaron en que Nate, el personaje que encarnaba Adrian Grenier, era el verdadero villano de la cinta. El novio de Andy, chef de profesión, se separa de la protagonista al decidir que ella privilegia su futuro profesional antes que su relación sentimental.

"Nate no había crecido, pero Andy sí", señaló Grenier. El actor apuntó que al inicio le fue difícil darse cuenta de que su personaje fuera el malo del filme, pero con los años logró reconocer la situación difícil en la que puso a su novia en la ficción.

