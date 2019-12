Warner publicó en internet el guion completo de "Joker". | Fuente: Warner Bros.

Estas fiestas, la Warner ha querido hacer un regalo de Navidad a todos los fans de "Joker", y lo ha hecho colgando en la red el guion íntegro de la película de Todd Phillips. Escrito por Phillips junto a Scott Silver, el libreto ha sorprendido a los seguidores de DC debido a que, al contrario de lo que muchos esperaban, no nombra al asesino de los padres de Bruce Wayne.

Publicado en primer lugar por Deadline, el documento se titula 'Joker, un origen', y consta de 104 páginas en total. En ellas, el personaje que dispara a Thomas y Martha Wayne a la salida de un teatro, disfrazado de payaso y amparado por los violentos disturbios de Gotham, se nombra únicamente como un manifestante más.

Aunque el filme no desveló la identidad del asesino, muchos esperaban que sí lo hiciera el libreto, en el que podría haber llevado el nombre de Joe Chil que aparece en los cómics, o incluso el de Jack Napier, nombre real del Joker de Tim Burton. Una información que habría esclarecido las dudas sobre si Arthur Fleck es o no es el Joker que finalmente se enfrenta a Batman.

Sin embargo, esto no es de extrañar si se tiene en cuenta que, desde el primer momento, la cinta de Todd Phillips ha querido desmarcarse del Universo DC. En la primera página del guión, de hecho, puede leerse una nota firmada por los dos autores en la que, a modo de prólogo, se explica que "Joker" "tiene lugar en su propio universo" y que "no tiene conexión con ninguna de las películas de DC anteriores".

Tras el incontestable éxito de "Joker", que se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia con más de 1.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y con Joaquín Phoenix en primera línea para los Oscar por su aplaudida interpretación del Payaso del Crimen, la Warner prepara una serie de películas basadas en el Universo DC para los próximos años.

"Birds of prey" (y la fabulosa emancipación de Harley Quinn) llegará en febrero a los cines, seguida de "Wonder Woman 1984" en junio de ese mismo año. "The Batman", de Matt Reeves, y la secuela de Escuadrón Suicida están previstas para verano de 2021, mientras que Aquaman 2 llegará en septiembre de 2022.