El estudio Warner Bros. está preparando una nueva versión del clásico "El mago de Oz", que dirigirá Kenya Barris, conocido por ser el creador de la serie "Black-ish".

Según una exclusiva del portal especializado Deadline, confirmada después por la prensa de Hollywood, Barris cerró un acuerdo la semana pasada por el que también escribirá el guion de esta la película, que "reimaginará" el musical, inmortalizado en la historia del cine con la famosa cinta de 1939 protagonizada por Judy Garland.

Por el momento, se desconocen los detalles de la adaptación, más allá de que tomará como referencia el libro homónimo de Frank Baum, una novela publicada en el año 1900 que ha dado pie a multitud de representaciones en la gran pantalla, en televisión y teatros de todo el mundo.

Los estudios de Hollywood llevan un tiempo intentando renovar la clásica historia con proyectos que, en la mayoría de ocasiones, han terminado descartados.

Otra adaptación de "El mago de Oz"

De hecho, Warner Bros está también preparando otra adaptación, supervisada por la unidad de producción New Line, en la que la productora de "Watchmen", Nicole Kassell, ejercerá de directora.

De acuerdo con la revista Variety, ese proyecto sigue en marcha y se está desarrollando de manera paralela al nuevo, pues el de Kenya Barris se basará en la historia original y el de Kassell dará un giro "fresco" a la historia de la protagonista, Dorothy.

"El mago de Oz" es uno de los libros infantiles más reproducidos del mundo. Se han estrenado más de cinco películas con su título, otro puñado de cintas inspiradas en su trama, obras de teatro —como el musical dirigido por Andrew Lloyd Webber— e, incluso, videojuegos.

Kenya Barris es el creador de la aclamada serie "Black-ish", centrada en una familia afroamericana de clase media-alta. | Fuente: IMDB

La versión más elogiada de "El mago de Oz"

Aunque la adaptación más celebrada e infuyente de "El mago de Oz" es la que Victor Fleming dirigió para la Metro-Goldwyn-Mayer en 1939.

Pionera en el uso de technicolor, la cinta recibió seis nominaciones a los Oscar de las cuales ganó en dos categorías: mejor canción original, por "Over the Rainbow", y mejor banda sonora, gracias al trabajo de Herbert Stothart.

Con el tiempo, se convirtió en un filme de culto que, según la Librería del Congreso de Estados Unidos es la película más vista de la historia.

Las copias de "El mago de Oz" se almacenan en el Registro Nacional de EE.UU. y en el Registro Mundial de la Unesco. Además de Judy Garland, conformaron su elenco Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Billie Burke y Margaret Hamilton.

