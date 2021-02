"El mago de Oz", protagonizada por Judy Garland, estrenó en 1939. | Fuente: MGM

Más de 80 años después del estreno de "El mago de Oz", la legendaria cinta protagonizada por Judy Garland tendrá un nuevo remake. Nicole Kassell, directora de "Watchmen", ya está preparando la nueva versión de la película New Line Cinema.

El filme estará basado en la novela de L. Frank Baum y, según Variety, la productora ha prometido que la cinta ofrecerá "una nueva visión" de la historia, aunque sí aclara que podría "incluir algunos elementos" de la versión de Victor Fleming.

Las primeras versiones del guión del próximo remake del clásico ya están en marcha de la mano de Darren Lemke, Neil Widener y Gavin James.

"Me siento increíblemente honrada de unirme a Temple Hill y New Line para llevar este querido clásico a la pantalla", dijo Kassell en un comunicado.

"Si bien el musical de 1939 es parte de mí, me siento feliz por la responsabilidad de volver a imaginar una historia tan legendaria. La oportunidad de examinar los temas originales, la búsqueda de valor, amor, sabiduría y hogar, parece más oportuna y urgente que nunca", agregó.

Una trayectoria en la televisión

Nicole Kassell ganó recientemente un Emmy por su trabajo en "Watchmen", de HBO, como productora ejecutiva y directora de varios episodios. Debutó en la gran pantalla en 2004 con El leñador y también ha participado en otras series como "Better Call Saul", "Westworld", "Castle Roc", "The Leftovers" o "The Killing".

Este no será el primer remake de "El mago de Oz". Sidney Lumet adaptó la novela de Baum en 1978 en una película titulada "El mago" y protagonizada por Diana Ross y Michael Jackson.

Sam Raimi también lanzó su propia aproximación a la historia en 2013, "Oz", un mundo de fantasía, una precuela encabezada por James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz y Michelle Williams. La historia de Baum también llegó a la pantalla chica de la mano de Emerald City, emitida en 2017. (Europa Press)

