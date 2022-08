Leslie Grace se puso en la piel de 'Batgirl', sin embargo, la película no se estrenará. | Fuente: Instagram

Warner Bros. no estrenará la película "Batgirl" a pesar de que su rodaje ya finalizó y costó más de 90 millones de dólares. De acuerdo con medios internacionales, el estudio confirmó de manera interna que no tiene intención de proyectar el filme en cines y tampoco lo lanzará en la plataforma de HBO Max, citando un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery.

La cinta llevaba varios años en los planes de Warner Bros. y contaba con una actriz de origen dominicano, Leslie Grace ("In The Heights"), para dar vida a la superheroína. Junto a Grace, J.K. Simmons encarnaba a Jim Gordon y Michael Keaton repetía su papel como Batman.

Sobre la película, "Batgirl" contaba con un guion escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de "Birds of Prey" y "The Flash", mientras que el dúo de "Bad Boys for Life", Adil El Arbi y Bilall Fallah, estaban al frente de la dirección.

La noticia sorprendió a la industria de Hollywood porque se trata de un rodaje con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, que estaba en fase de post-producción y había contado con promoción previa. En un principio "Batgirl" iba a ser un lanzamiento exclusivo de HBO Max.

Fuentes consultadas por la revista Variety insisten en que la decisión no se tomó por la calidad del filme y tiene que ver con la nueva estrategia tomada por la fusión de los grupos Discovery y WarnerMedia, que da prioridad a los estrenos cinematográficos.

El estudio tiene otra película en la cuerda floja, pues "The Flash" aún no ha fijado su estreno previsto para 2023 por los escándalos de su protagonista, Ezra Miller.



El DCEU, la pandemia y HBO Max

“Wonder Woman 1984” y “La liga de la justicia (Snyder Cut)” son los últimos filmes de la cronología del DCEU que se han estrenado durante la pandemia de COVID-19. Con la interrupción de los estrenos por el cierre de los cines, los lanzamientos y rodajes se vieron retrasados por varios meses.

HBO Max se convirtió en una pieza clave para poder continuar con las proyecciones programadas sin depender exclusivamente de las salas presenciales. Con la reapertura de teatros y cines en EE.UU. y otros países, la plataforma digital se mantiene como una alternativa para ver los nuevos títulos de Warner Bros., aunque 35 días después de su estreno en la pantalla grande, no obstante, las cosas cambiaron con "Batgirl".

(Con información de EFE)

