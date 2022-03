La conversión de Marlon Brando a Vito Corleone | Fuente: @thegodfathermovie





Basada en la novela homónima del escritor Mario Puzo, la película "El Padrino" respeta la figura de Vito Corleone tal como la describe el libro. Según Puzo, el jefe de la mafia, está inspirado en un puñado de mafiosos de mediados del siglo XX, entre los cuales se encuentran Carlos Gambino, Frank Costello, Joe Bonanno y Joe Profaci. Vito Corleone refleja cada una de las vivencias que realizaron dichos personajes de la mafia.

Puzo y Brando





Cuando Mario Puzo escribió el libro “El Padrino” divisaba a Marlon Brando dando vida a Vito Corleone. Por su parte, el veterano actor Marlon Brando era una leyenda viviente del cine, pero pasaba por una mala racha y, aunque fue la opción pensada Puzo, Paramount Pictures no estaba del todo de acuerdo con la elección.

Brando tenía fama de temperamental, por ponerlo en palabras amables, y su última película, “Los últimos juegos prohibidos” (1971), fracasó en taquilla. Con uñas y dientes, abogó para mantener a Brando como una de los candidatos para interpretar al líder de la mafia.





La metamorfosis de Marlon Brando





Marlon tenía 50 años de edad cuando fue fichado para interpretar a don Corleone, un personaje con mucha más edad. Por ello, era necesario una transformación física, así que recurrieron al reconocido Dick Smith, uno de los mejores en el campo del maquillaje y el precursor del uso de prótesis para un total cambio a los actores de cine. Uno de sus momentos más icónicos fue la transformación de Laurence Olivier en una persona con lepra para la cinta “Soberbia” (1959), el actor al verse en un espejo dijo: “Esto actúa por mi”. Si deseaban hacer un cambio total de apariencia, el indicado era Dick Smith.





Smith fue el elegido para transformar a Brando en el capo Vito Corleone. Pero, tal como se sabía, Marlon Brando era una persona impaciente y no estaba dispuesto a pasar muchas horas en el proceso de maquillaje. En el libro "Godfather Legacy: The Untold Story of the Making of the Classic ´Godfather´Trilogy", Smith cuenta que se creó un maquillaje que no requería tres horas del tiempo de Brando.

El actor pasaba 1 hora y media en la silla de maquillaje cada día de grabación, un tiempo más si tenía que grabar alguna escena de Corleone anciano. Para crear el efecto de arrugas, Smith creó un compuesto de látex líquido que aplicaba en el rostro del actor.

Para darle más naturalidad, el experto añadía algunas manchas en la piel y una delgada capa de aceite. Además, recurrió al tinte para el cabello de Marlo y un colorante amarillo para esmaltar los dientes. Por otro lado, la icónica mandíbula, era de la propia inspiración de Brando, así que Smith buscó la naturalidad de la gesticulación, creó un aparato que rellenaba las mejillas ajustándose a las muelas del actor para que tenga difucultad al hablar. Luego de ello, Marlo Brando hizo suyo el personaje, logrando una magistral interpretación.





Marlon Brando transformándose en Vito Corleone | Fuente: Paramount

El resultado final es conocido por todos los fanáticos del cine. "El Padrino" resultó ser una de las mejores películas de la historia del cine y resucitó la carrera de Marlon Brando, ya que su interpretación como Vito Corleone le dió un Oscar de la 45° edición. La polémica estatuilla no la recibió él, ya que rechazó recoger el galardón como forma de protesta por los derechos indígenas americanos. En su lugar, la actriz Sacha Littlefeather subió al escenario para dar su respaldo al activismo de Brando.

