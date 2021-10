"El Último Duelo" cuenta la historia de una mujer que en medio de la opresión del siglo XIV busca ser escuchada y encontrar justicia. | Fuente: 20th Century Studios

"El Último Duelo" ( The Last Duel), es un épico drama histórico que cuenta una historia de traición y venganza enmarcada en la brutalidad y opresión femenina de Francia del siglo XIV. La película invita a la reflexión, ambientado en la época de la Guerra de los Cien Años, que explora el poder generalizado que tenían los hombres, la fragilidad de la justicia y la fuerza y el coraje de una mujer que estuvo dispuesta a enfrentarse sola al sistema para ser escuchada.

Esta cinta protagonizada por el ganador del Óscar Matt Damon, el dos veces nominado a los premios Óscar Adam Driver, la ganadora de un Emmy Jodie Comer y el dos veces ganador de un Óscar Ben Affleck, dirigida por Ridley Scott se estrena hoy, 14 de octubre en los cines.

Para conocer más de esta historia de traición y venganza de "El último duelo", RPP conversó en exclusiva con tres personajes importantes del equipo de producción: el director de fotografía de origen polaco Dariusz Wolski, la diseñadora de vestuario Janty Yates y el compositor Harry Gregson-Williams, que asegura que esta historia tiene muchos matices muy contemporáneos.

Yates, la vestuarista, recuerda que se hizo un trabajo de investigación muy profundo sobre los trajes y vestidos de la época, para saber qué decisiones tomar sobre sus creaciones. "Fue encantador trabajar con todos, recuerdo que me llamaron y me propusieron ser parte del proyecto y no lo pensé dos veces. Lo más difícil fueron las armaduras. A veces debían verse limpias, otras con sangre o con barro. Fue un desafío”.

Por su parte Dariusz Wolski recordó que fue algo complicado trabajar al inicio, ya que las grabaciones fueron suspendidas por cuatro meses por la COVID-19, sin embargo, esto les permitió organizar todo para conseguir sus objetivos. "Fue un gran desafío hacer que las tomas de castillos y fachadas de Francia empaten con el set en general que se armó en Irlanda y más en medio de una pandemia, nos tomó mucho tiempo, pero lo logramos".

Finalmente, el compositor Harry Gregson-Williams también asegura que ha sido muy gratificante crear música para esta historia y hacer que el espectador se sienta parte de la cinta por más de una hora. También aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que luchan por la igualdad.

"Ellas deben sentirse libres sin ser degradante y esta historia lo refleja. A pesar de que es una cinta del siglo XIV, la historia tiene matices muy contemporáneos. La película habla del poder de las mujeres, la lucha por conseguir justicia y ser escuchadas. Creo que con esta creación aportamos a la lucha y estamos cerca de ver la luz al final del túnel", expresó Gregson-Williams.

¿De qué se trata "El Último Duelo"?

Basada en hechos reales, la película explora supuestos de larga data sobre el último duelo autorizado en suelo francés entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, dos amigos que se convirtieron en encarnizados rivales. Carrouges es un respetado caballero, famoso por su valentía y su pericia en el campo de batalla. Le Gris es un caballero normando cuya inteligencia y elocuencia lo situaron entre uno de los nobles más admirados de la corte. Cuando la esposa de Carrouges, Marguerite, es atacada brutalmente por Le Gris, algo que él niega, ella se opone a quedarse en silencio y se atreve a acusar al que la atacó, un acto de valor y arrojo que pone su vida en peligro. El juicio por combate resultante de su acusación, un brutal duelo a muerte, pone la vida de los tres personajes en manos de Dios.

