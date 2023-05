'Extraña forma de vida': ¿de qué trata y cuándo se estrena el cortometraje de Pedro Almodóvar?

Pedro Pascal se ha convertido en una de las grandes estrellas de la filmografía actual, destacando por sus participaciones en títulos como 'Kingsman', 'The Last Of Us' y 'The Mandalorian'. El artista chileno participó recientemente de un cortometraje llamado 'Extraña forma de vida', dirigido por el reconocido productor español Pedro Almodóvar.

Protagonizado también por Ethan Hawke, este contenido ha tenido un exitoso paso por la Sección Oficial del Festival de Cannes 2023, donde fue presentado como un western de temática homosexual.

¿De qué trata ‘Extraña forma de vida’?

El cortometraje 'Extraña forma de vida' cuenta con un reparto repleto de artistas de primer nivel como José Condessa, Jason Fernández, George Steane, Manu Ríos, Sara Salámo y Pedro Casablane. De acuerdo con la sinopsis oficial, su trama cuenta una historia de amor homosexual entre el Sheriff Jake y el pistolero Silva, convirtiéndose en amantes en medio de un mundo de crueles asesinatos a sueldo.

“Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad”, explica la sinopsis oficial.

“No hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos", señaló Pedro Almodóvar, director de cine y guionista español de 83 años.

¿Cuándo se estrena ‘Extraña forma de vida’?

Luego de su estreno en el Festival de Cannes 2023, el cortometraje 'Extraña forma de vida' llegará a las salas de cine el jueves 25 de mayo, gracias a la productora BTeam.