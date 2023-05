Dua Lipa y Romain Gavras hicieron oficial su relación en el Festival de Cannes 2023

El amor tocó su puerta. Después de estar soltera durante un tiempo, la cantante y modelo Dua Lipa (27) presentó a su nueva pareja en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023, donde acapararon todas las miradas.

Mientras se abrazaban y besaban, la intérprete de ‘Don’t Start Now’ posó para los fotógrafos junto al director francés Romain Gavras (41) antes de asistir al estreno de la película 'Omar la Fraise'. Es la primera vez que se deja ver con él por lo que sus fotos se viralizaron rápidamente.

Ambos llamaron la atención con su look totalmente negro. Dua Lipa lució un vestido con los hombros descubiertos mientras dejaba ver su cintura con una abertura, por su parte, el director, con un smoking.

Romain Gavras es conocido en la industria cinematográfica y musical ya que ha dirigido videos como 'No Church in the Wild' de Kanye West y 'Bad Girls' de MIA; en cine 'Athena', 'El mundo es tuyo', 'Notre Jour Viendra' y 'Across the Universe'.

Antes de Dua Lipa, el cineasta francés tuvo una relación con Rita Ora, sin embargo, después de que terminaron, la cantante se casó con Taika Waititi. Por otro lado, la intérprete mantuvo un romance con Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella.

Romain Gavras y Dua Lipa en la alfombra roja de uno de los festivales más importantes en la industria cinematográfica.Fuente: AFP

Dua Lipa y su debut en el cine con 'Barbie'

El equipo responsable de 'Barbie, The Movie', la película sobre las aventuras de la popular muñeca confirmó la presencia en su reparto de la cantante Dua Lipa en el que es uno de sus primeros papeles en la gran pantalla.

Con el cabello de color azul eléctrico y la leyenda "esta Barbie es una sirena", la noticia se dio a conocer a través de perfil oficial de la cinta en Instagram, que además compartió imágenes de todos los actores que participarán en la película.

El papel de Dua Lipa constituirá el salto al cine de la cantante y compositora británica junto con el del "thriller" de espías 'Argylle', que es una adaptación para Apple TV+ de la novela del mismo nombre escrita por Ellie Conway y en la que la artista ha trabajado a las órdenes de Matthew Vaughn junto a Henry Cavill.

Dirigida por Greta Gerwig, la adaptación cinematográfica de 'Barbie' llegará a las salas en julio de este año con Margot Robbie como la versión en carne y hueso de la muñeca protagonista y con Ryan Gosling en el papel de Ken.