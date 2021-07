La película "Titane" de la francesa Julia Ducournau recibió este domingo la Palma de Oro en la ceremonia de entrega de premios y de manos de Sharon Stone. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sebastien Nogier

En la clausura del Festival de Cannes 2021, la película "Titane" de la francesa Julia Ducournau recibió este domingo la Palma de Oro en la ceremonia de entrega de premios y de manos de Sharon Stone, después de que al inicio de la gala Spike Lee desvelara el galardón por error.

Lee, tras disculparse, estuvo a punto de volver a anunciar el premio antes de tiempo, ya que no había salido aún Stone al escenario.



Es la segunda Palma de Oro que recibe un filme dirigido por una mujer después de la otorgada a Jane Campion en 1993 por "The Piano" ("El piano"), aunque en ese caso fue ex aequo (por igual) con "Adiós a mi concubina", del chino Chen Kaige.

“Titane”, de Julia Ducournau

Protagonizada por Vincent Lindon que interpreta a un padre cuyo hijo ha estado desaparecido durante 10 años y reaparece misteriosamente en un aeropuerto. Sin embargo, en esta historia el retorno a casa estará rodeado de diversos asesinatos. Esta película marca el regreso de Ducournau luego que en 2016 sorprendiera con “Raw”.

Los jurados en Cannes 2021

Junto a Spike Lee, el jurado del Festival de Cannes 2021 está compuesto por Maggie Gyllenhaal, Kleber Mendonça Filho, Mélanie Laurent, Jessica Hausner, Mati Diop, Myléne Farmer, Tahar Rahim y Kang Ho Song. Serán los encargados de completar un palmarés que también incluye premios a las mejores interpretaciones, masculina y femenina.

Las categorías de actor y actriz en Cannes 2021

En la categoría femenina las apuestas estuvieron aa favor de la noruega Renate Reinsve, por "The Worst person in the world" quien ganó el galardón donde compitió con la protagonista de "Lingui", la chadiana Achouackh Abakar, y la francesa Agathe Rousselle, por "Titane".

En el apartado masculino fue Caleb Landry Jones, por "Nitram", quien se llevó este reconocimiento y tuvo como contrincante al iraní Amir Jadidi, el protagonista de la película de Farhadi, también Adam Driver, por "Annette". El Festival de Cannes 2021 entregó este sábado 17 de julio todos los premios en la competencia. (EFE)

