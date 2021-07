Festival de Cannes 2021: 8 películas que compiten por la Palma de Oro | Fuente: Composición

Hoy inaugura el Festival de Cannes que presentará once días de cine puro donde 24 películas compiten por la Palma de Oro, entre ellas "Benedetta", "Tre piani" y "Flag day" del estadounidense Sean Penn.

En su 74 edición competirán pesos pesados del séptimo arte como el estadounidense Wes Anderson, el holandés Paul Verhoeven, el iraní Asghar Farhadi y cineastas que ya fueron laureados con el máximo galardón, como el italiano Nanni Moretti y el tailandés Apichatpong Weerasethakul.

Mientras tanto el jurado que será presidido por el cineasta Spike Lee, el primer afroamericano en asumir ese puesto, otorgará el prestigioso premio el 17 de julio.

Aquí te presentamos algunos de los títulos más esperados en esta reciente edición del Festival de Cannes:

Algunos de los títulos que están en competencia

“Annette”, de Léos Carax

La encargada de inaugurar el certamen, “Annette”, es un musical de tintes fantasiosos protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard, que interpretan a un cómico y una cantante de ópera y cuyas vidas dan un vuelco a causa del nacimiento de su hija y muerte de la cantante. Ha sido coescrita por Russel y Ron Mael.

“Flag Day”, de Sean Penn

El actor y director americano con un drama familiar en el que un padre vive una doble vida como falsificador y ladrón de bancos para poder mantener a su hija.

“The french dispatch”, de Wes Anderson

Una de las películas más esperadas. Esta película iba a ser la encargada de inaugurar Cannes en 2020, pero el festival fue cancelado a causa de la pandemia y el director Wes Anderson prefirió guardarla para competir por la Palma de Oro.

La película cuenta en su reparto con estrellas como: Léa Seydoux, Benicio del Toro, Adrien Brody, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Bill Murray, Owen Wilson y Tilda Swinton.





'Red rocket', de Sean Baker

Rodada en secreto y solo en tres semanas (durante la pandemia), “Red Rocket” cuenta la historia de un actor de cine para adultos en declive que regresa a su ciudad natal con la intención de cambiar de vida hasta que, tras conocer a una mujer, vuelve a abandonarse a sus viejas costumbres.

'Benedetta', de Paul Verhoeven

Esta película de Paul Verhoeven adapta la novela 'Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)', de Judith C. Brown y presenta la historia de Benedetta Carlini, una religiosa cristiana que se convirtió en la superior de un convento en el siglo XV y tuvo un romance con otra de las hermanas.

'Memoria', de Apichatpong Weerasethakul

El director tailandés Weerasethakul vuelve con su primer película rodada en inglés y fuera de Tailandia. ‘“Memoria” es el retrato de una mujer que viaja a Colombia para visitar a su hermana enferma y que empezará a sentir alucinaciones auditivas que la llevarán a cuestionar su identidad. La película es protagonizada por Tilda Swinton.

“Titane”, de Julia Ducournau

Protagonizada por Vincent Lindon que interpreta a un padre cuyo hijo ha estado desaparecido durante 10 años y reaparece misteriosamente en un aeropuerto. Sin embargo, en esta historia el retorno a casa estará rodeado de diversos asesinatos. Esta película marca el regreso de Ducournau luego que en 2016 sorprendiera con “Raw”.

“Tre Piani”, de Nanni Moretti

El director italiano llega al Festival de Cannes 2021 con una adaptación de la novela de Eskol Nevoun y es un relato poderoso sobre tres familias de clase media cuyas vidas se cruzan al vivir en el mismo complejo de departamentos. El filme promete entregar dosis de drama y suspenso.

