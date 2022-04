Conoce la selección oficial de películas que competirán en el Festival de Cannes 2022

Del 17 al 28 de mayo se llevará a cabo la edición 75 del Festival de Cannes. A poco más de un mes de su inicio, los organizadores del festival ya revelaron la selección oficial de películas que competirán por la codiciada Palma de Oro. Entre ellos, están el canadiense David Cronenberg, el estadounidense James Gray y el coreano Park Chan-Wook.

“Crímenes del futuro” es la cinta con la que David Cronenberg vuelve al festival que siempre le ha sido esquivo. Si bien ganó el Premio del Jurado con “Crash”, cinco de sus películas han competido por la Palma de Oro: “Spider”, “Una historia de violencia”, “Cosmópolis”, “Maps to the Stars” y “Crash”.

Quien, por quinta vez, tratará de hacerse con este premio, es el estadounidense James Gray. Antes se presentó con "The Yards", "We Own the Night", "Two Lovers" y "El inmigrante". Ahora lo hace con “Armageddon Time”, cinta que cuenta con Anne Hathaway, Anthony Hopkins y Jeremy Strong.

Otro director que ha estado cerca de ganar la Palma de Oro es el coreano Park Chan-Wook. Sus películas “Oldboy”, “Thirst” y “The Handmaiden” han cometido por este galardón. La primera se llevó el Gran Premio del Jurado y la segunda, el Premio del Jurado. Esta vez competirá con el thriller “Decision to Leave”.

Otras películas en competencia

Pero en la edición 75 del Festival de Cannes también competirán directores que sí han logrado hacerse con la Palma de Oro, como es el caso del japonés Hirokazu Kore-eda, que presentará la película grabada con actores coreanos “Broker”; el sueco Ruben Östlund, con su sátira social “Triangle of Sadness”; así como los ganadores en dos oportunidades Jean-Pierre and Luc Dardenne, con “Tori and Lokita”.

La directora francesa Claire Denis también regresa a Cannes, con “The Stars at Noon” (“Las estrellas al mediodía”). Ella tampoco se ha llevado el máximo galardón del festival, aunque también ha competido en varias oportunidades, en diferentes categorías. Su película “Chocolate” formó parte de competición en 1988.

Otros competidores son el danés Ali Abbasi, que presentará “Holy Spider”; Michel Hazanavicius, con la comedia zombie "Z"; el belga Lukas Dhont, con “Close”; el norteamericano Kelly Reichardt, “Showing Up”; el italiano Mario Martone, con “Nostalgia”; el rumano Cristian Mungiu, con “RMN”.

También compiten el francés Arnaud Desplechin, con “Frere et Soeur”; el iraní Saeed Roustayi, con “Leila’s Brothers”; el sueco Tarik Saleh, con “Boy From Heaven”; la italiana Valeria Bruni Tedeschi, con “Les Amandiers”; y aunque la comitiva rusa ha sido prohibida de participar, también esta “La esposa de Tchaikovsky”, del ruso Kirill Serebrennikov.

