Spike Lee lamenta que la sociedad siga siendo racista en pleno 2021: "Cazan a los negros como animales". | Fuente: AFP

El reconocido director de cine Spike Lee estuvo presente en la rueda de prensa del jurado del Festival de Cannes 2021, sin embargo, no se animó a hablar sobre las cintas que participan por la Palma de Oro sino para denunciar que la población afrodescendiente sigue siendo "cazada como animales" y que vivimos en un mundo "dirigido por gángsters".

Hace 32 años, participó por primera vez en la competición con la cinta "Do the Right Thing" ("Haz lo que debas"), donde narraba la violencia racial en Brooklyn. Ahora, como presidente del jurado de la 74 edición, lamentó que las cosas no hayan cambiado.

Recordando los asesinatos de Eric Garner y George Floyd, Spike Lee dijo: "Piensas y esperas que 30 malditos años después, la población negra habría dejado de ser cazada como animales. Pero me alegro de estar aquí".

Y ante una pregunta de una periodista sobe los ataques contra la población LGTBI en Georgia, el realizador estadounidense afirmó que hay que alzar la voz contra situaciones como esa. "El mundo está dirigido por gángsters, hacen lo que quieren hacer, no tienen moral", agregó. (Con información de EFE)

Cine dedicado a las víctimas afroamericanas

Hace un año, "American Utopia", documental musical del director Spike Lee dedicado a las víctimas afroamericanas de la brutalidad policial EE.UU., inició el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La pandemia obligó a que la cinta fuera estrenada mundialmente por streaming, así como ante una audiencia limitada en unos pocos cines de Toronto. También se llevó a cabo una proyección al aire libre en un autocine a orillas del lago Ontario en ese entonces.

"American Utopia" es la adaptación cinematográfica del concierto homónimo que el cantante David Byrne, de Talking Heads, dio en Broadway antes de que comenzara la pandemia.

En el documental de Spike Lee, las atractivas y pegadizas canciones del artista muestran imágenes de Eric Garner, Breonna Taylor y George Floyd, afroamericanos asesinados durante violentas detenciones policiales y que han provocado cientos de manifestaciones en Estados Unidos desde mayo de este año.

