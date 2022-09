Paul Schrader recibió su premio honorífico durante el Festival de Cine de Venecia 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tiziana Fabi

Paul Schrader recogió el último sábado el León de Oro del Festival de Cine de Venecia por una carrera que es el mejor "ejemplo posible para los jóvenes cineastas", en palabras de Martin Scorsese, y un ejemplo de cineasta original e intelectual, según Sigourney Weaver.

Scorsese participó en la ceremonia que se celebró que en Palazzo del Cinema de la Mostra mediante un vídeo en el que habló de un "extraordinario artista", su "amigo Paul Schrader".

Schrader escribió el guion de 'Taxi Driver' (1974) y colaboró en los de 'Toro salvaje' ('Raging bull', 1980) o 'La última tentación de Cristo' ('The last temptation of Christ', 1988), recordó Scorsese, que expresó su admiración sin ambages por el homenajeado.

Paul Schrader recibió el León de Oro de honor en el Festival de Cine de Venecia gracias a su destacada trayectoria. | Fuente: AFP

Las palabras de Martin Scorsese y Sigourney Weaver para Paul Schrader

"Mi respeto por él como artista ha crecido con cada película que ha hecho", afirmó Martin Scorsese, que resaltó que Paul Schrader ha trabajado en las peores condiciones posibles y siempre ha sabido encontrar la forma de adaptarse a las circunstancias, lo que le ha permitido "hacer siempre la película que quería hacer".

Y agregó: "Su carrera es un modelo luminoso de expresión personal, nunca ha parado de crecer como artista. No puedo pensar en un mejor ejemplo a seguir para los realizadores que preparen su primera película. Los que se sientan desanimados, que miren y se adapten y sobrevivan como ha hecho Paul".





Algo en lo que estuvo de acuerdo Sigourney Weaver, una de las protagonistas —junto a Joel Edgerton— del último trabajo de Paul Schrader, 'Master Gardener', presentado este sábado fuera de competición en Venecia.

Weaver destacó su "extraordinaria obra" y aseguró que es mucho más que un gran director. Recordó que comenzó como crítico, en 1974 escribió su primer guion y poco después dirigió su primer filme y ha creado una "carrera diversa" que ha ido desde el realismo al terror o la crítica social, pero "siempre poco convencionales, originales e intelectuales".

Ha sido "un faro para el cine estadounidense durante 50 años" y ha demostrado que es posible desarrollar "una carrera personal en el cine comercial y trabajar de manera tan intelectual como emotiva" para lograr "una visión propia".

Paul Schrader y su León de Oro

A continuación, Paul Schrader recibió el León de Oro de manos del presidente de la Biennale de Venecia, Roberto Cicutto, y quiso agradecer el premio "a dios, a mi familia y a mis representantes, por ese orden".

Además de citar algunas de las personas que le han ayudado a crearse y definirse como persona, más allá de su familia. Entre ellos, Scorsese, Robert Bresson o Charles Eames.

"No exageramos si decimos que se trata de uno de los autores estadounidenses más importantes de su generación, un cineasta profundamente influido por el cine y la cultura europea, un guionista obstinadamente independiente pero capaz de moverse con facilidad por el sistema hollywoodiano", dijo el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera al anunciar este León de Oro.

Paul Schrader (Grand Rapids, Michigan, 1946) ha escrito y dirigido más de treinta películas, entre ellas "American Gigolo" (1980), "Touch" (1997) o "Aflicción" (1999)

En 2019 fue nominado al Oscar por el guion del thriller "First reformed", con Ethan Hawke y Amanda Seyfried, estrenado precisamente en la Mostra veneciana de 2017.

(Con información de EFE).

