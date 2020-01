"Frozen 2" es la cinta animada más taquillera de la historia del cine. | Fuente: Disney

"Frozen 2" se ha convertido en la película de animación más taquillera de todos los tiempos. La segunda parte de las aventuras de las hermanas Arendelle ha recaudado 1,326 millones de dólares en la taquilla mundial, superando los 1,281 millones de su predecesora "Frozen".

Según informó Variety, estas cifras baten un récord para el género de animación, situando el filme de Disney por encima de otros éxitos de taquilla como "Los Increíbles", la cinta de Pixar que recaudó 1,243 millones de dólares desde su estreno en el año 2004.

Aún así, el filme Chris Buck y Jennifer Lee no ha superado al remake de "El Rey León" de Jon Favreau, que se estrenó en verano de 2019 y que recaudó 1,656 millones de dólares en la taquilla mundial. Una película que, a pesar de su intensa utilización de la tecnología CGI, la Casa del Ratón no considera de animación sino un remake de acción real, por lo que no arrebataría el puesto a "Frozen 2" como película de animación más taquillera.

Desde su estreno en noviembre de 2019, "Frozen 2" se ha situado entre las tres cintas más taquilleras de todo el año, junto a dos producciones también marca Disney: "Avengers: Endgame" -que es la película más taquillera de la historia con una recaudación de 2,797 millones de dólares en todo el mundo- y la ya mencionada El Rey León.

Así, ya son seis las películas Disney que vieron la luz 2019 y que han superado los 1,000 millones de dólares, un número que pronto ascenderá a siete con El ascenso de Skywalker, que se estrenó el día 19 de diciembre y que de momento ya lleva 918 millones recaudados... aunque parte de ellos son ya en 2020.