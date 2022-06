"Furiosa" es el título que lleva la precuela de la película "Mad Max: Fury Road". | Fuente: Warner Bros.

"Furiosa" ya tiene sinopsis oficial. Y tal como se había anunciado, la precuela de "Mad Max: Fury Road", que de nuevo está dirigida por George Miller, recuperará en su versión joven al mítico villano de la saga Inmortan Joe, que se verá las caras con los personajes encarnados por Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy.

La sinopsis confirma que el villano principal, que presumiblemente estará interpretado por Chris Hemsworth, será Dementus, un tirano líder de una Horda de Motoristas que captura a la Furiosa encarnada por Taylor-Joy.

Dementus, sin embargo, no ha sido creado específicamente para esta película, sino que fue mencionado en el videojuego de "Mad Max" desarrollado a partir de los apuntes de Miller sobre su universo fantástico y que vio la luz en 2015.

Los motoristas se encontrarán cruzando el Páramo, además, con la Ciudadela de Inmortan Joe, villano tanto en "Mad Max: Fury Road" como en el filme original de 1979 protagonizado por Mel Gibson. Hugh Keays-Byrne, quien interpretó a Inmortan Joe en ambas películas, murió en 2020, y su personaje podría ser interpretado en "Furiosa" por Tom Burke, cuyo personaje en la cinta todavía no ha sido desvelado.

"Furiosa", la sinopsis oficial

Esta es la sinopsis oficial de "Furiosa": "Mientras el mundo se derrumba, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de las Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el señor de la guerra Dementus. Atravesando el Páramo se encuentran con la Ciudadela presidida por Inmortan Joe. Mientras los dos tiranos guerrean por e dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa".

La sinopsis ofrece así algunos detalles sobre la historia del origen de Furiosa, quien se verá atrapada en una guerra entre Dementus e Inmortan Joe, dos Señores de la Guerra del Páramo. El personaje de Anya Taylor-Joy tendrá que utilizar esta guerra para regresar a su casa en Lugar Verde, que en "Mad Max: Fury Road" se presentó en los recuerdos de infancia de la Furiosa de Charlize Theron como un lugar idílico y que nada tenía que ver con el páramo en el que se había convertido.

Además de Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy y Tom Burke, "Furiosa" completa su reparto, de momento, con Nathan Jones, quien volverá a interpretar a Rictus Erectus. La película comenzó su rodaje en Australia a principios de junio y verá la luz el 24 de mayo de 2024.

(Con información de Europa Press)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).