Anya Taylor-Joy es la protagonista de "Furiosa", precuela de "Mad Max". | Fuente: Twitter

La película "Furiosa", precuela de la oscarizada "Mad Max: Fury Road" (2015), ya comenzó su rodaje. Fue Chris Hemsworth, quien compartió una claqueta donde anunció el inicio de las grabaciones junto a Anya Taylor-Joy.

El actor, que interpretará al villano principal, presumiblemente un nuevo personaje en la franquicia, publicó un tuit acompañado de una imagen de la claqueta de la película junto con el mensaje "A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA" ("Comienza un nuevo viaje en la saga Mad Max #FURIOSA").

Además, en la fotografía también se puede apreciar el que podría ser el logo de "Furiosa" y, de fondo, uno de los desiertos australianos en los que se va a rodar.

Chris Hemsworth, que estrenará "Thor: Love and Thunder" el próximo 8 de julio, será el protagonista de la nueva cinta de la saga junto con Anya Taylor-Joy, quien interpretará a la Emperadora Furiosa, personaje que interpretó Charlize Theron en "Mad Max: Fury Road". Su director, George Miller, es también el coguionista junto con Nick Lathourisy y el productor junto con Doug Mitchell, compañero de aventuras de Miller desde hace muchos años.

A diferencia de la primera película cuya frenética trama abarcó apenas tres días, la historia de Furiosa se desarrollará durante quince años. Además de Hemsworth y Taylor-Joy, el reparto principal también incluirá a Tom Burke ('The Souvenir', 'The Crown', 'Solo Dios perdona'), quien sustituyó a Yahya Abdul-Mateen II. Está previsto que la cinta llegue a los cines el 24 de mayo de 2024.

(Con información de Europa Press)

¿Cuándo se estrena "Furiosa" en cines?

De ajedrecista a Furiosa. Anya Taylor-Joy será la joven versión del personaje que conocimos en “Mad Fax: Fury Road”, estrenada en el 2015. Frente la pandemia de COVID-19, los calendarios de lanzamientos han sido el problema central para la industria cinematográfica en el mundo. Así que, finalmente, el turno le llegó a la franquicia creada por George Miller.

Aunque tendremos que esperar un poco más de lo esperado, Warner Bros. ha fijado la fecha de la próxima película que protagonizará Taylor-Joy. De acuerdo a Aaron Couch, reportero de The Hollywood Reporter, la precuela sobre Furiosa se estrenará el 23 de junio del 2023 en Estados Unidos.

En “Mad Fax: Fury Road”, la actriz Charlize Theron interpreta a Imperator Furiosa, una mujer que servía como capitana de guerra bajo el mando Immortan Joe, pero que decide traicionarlo con el objetivo de salvar a "Las cinco esposas", un grupo de jóvenes que fueron tomadas como concubinas por este tirano del desierto.

Esta vez el rol de Furiosa recaerá sobre Anya Taylor-Joy, quien deslumbró al mundo con su actuación en “Gambito de dama”, miniserie de Netflix. Tras una brillante forma de llevar el protagónico de la ficción, con el rol de Beth Harmon, la joven estrella de ascendencia argentina ha cautivado hasta espectadores que no son aficionados del ajedrez.

