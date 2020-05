Los actores Jason Momoa y Peter Dinklage comparten un nuevo proyecto, luego de "Game of Thrones". | Fuente: AFP

“Game of Thrones” acabó en el 2019, pero sus estrellas se rencuentran en diferentes proyectos. Los actores Jason Momoa y Peter Dinklage protagonizarán una película de vampiros titulada “Good, Bad & Undead”. En el nuevo filme, el ganador del Emmy interpretará a Van Helsing, conocido cazador de vampiros.

Ambos actores fueron piezas importantes en la serie de HBO, pese a que Momoa solo participó en la primera temporada. Aunque sus personajes nunca se conocieron en pantalla, mantienen una similitud: su relación con la "Madre de dragones", Daenerys Targaryen. Esta vez, se encontrarán en un universo muy diferente gracias a “Good, Bad & Undead”.

La cinta está basada en la idea original de Mark Swift y Damian Shannon. Con Jason Momoa y Peter Dinklage en los roles principales, Max Barbakow se alista para la dirección del thriller centrado en una historia de vampiros, desde un punto de vista muy diferente a otras producciones de acción en este género.

El destacado Peter Dinklage dará vida a Van Helsing, un cazador de vampiros, mientras que Jason Momoa será un vampiro que ha prometido no cobrar más vidas por su sed de sangre. Los dos personajes crearán una perfecta estafa para ganar dinero: Van pretende matar al vampiro y los ciudadanos del pueblo se tragarán el cuento.

Sin embargo, cuando una recompensa por el vampiro se da a conocer entre varios cazadores, Dinklage y Momoa enfrentarán los peligros de enfrentarse a monstruos y magia.

DESPUÉS DE “GAME OF THRONES”

Fuera de su participación en “Game of Thrones”, el famoso actor Peter Dinklage ha sido parte de otros proyectos como “Avengers: Infinity War”, “X-Men: Days of the Future Past”. Ahora, también juega partida doble como actor y productor de “Good, Bad & Undead”.

Por su parte, Jason Momoa protagonizó “Aquaman”, la taquillera película bajo el sello de DC Comics. Además, dio vida a Duncan Idaho en la nueva adaptación de “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve.