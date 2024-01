Globo de Oro 2024: Barbie ganó el premio a Logro Cinematográfico y de Taquilla

En la primera edición de esta categoría, la película de la muñeca de Mattel superó a cintas como Oppenheimer y Taylor Swift: The Eras Tour .

En los Golden Globes Awards 2024 se agregó una nueva categoría: Logro Cinematográfico y de Taquilla. Esta tuvo como nominados a las películas que tuvieron una buena recaudación en taquilla superando los U$D 100 millones de dólares en Estados Unidos.

En esta primera edición de la categoría, la ganadora fue Barbie, película que superó los U$D 600 millones de dólares en Estados Unidos. La cinta fue dirgida por Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, y contó con canciones interpretadas por Billie Eilish y Dua Lipa.

✨ 🎥 Cinematic and Box Office Achievement goes to Barbie! #GoldenGlobes pic.twitter.com/uXwKpwhdt1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Los otros nominados a esta categoría fueron Taylor Swift: The Eras Tour, Guardians of the Galaxy Vol. 3, John Wick: Chapter 4, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Oppenheimer, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie.



En toda la noche de los Globos de Oro, Barbie se llevó 2 trofeos de las 9 categorías a las que estuvo nominada. El otro galardón fue a Mejor Canción Original por What Was I Made For? interpretada por Billie Eilish. Cabe destacar que, la cinta tuvo dos canciones nominadas, la canción Dance the Night interpretada por Dua Lipa también estuvo en lista.