Globos de Oro 2024: esta es la lista completa de presentadores que tendrá la gala

La edición número 81 de esta ceremonia se realizará hoy domingo y podrá verse por la señal de TNT, HBO Max y otras señales en directo.

Esta noche se conocerá la lista de ganadores de los Globo de Oro 2024, considerada como una de las premiaciones más importantes junto al Óscar. Y esta vez ha renovado su el staff de presentadores que tendrá a lo largo de la gala. Aquí te compartimos la lista.

¿Quiénes serán los presentadores de los Globos de Oro 2024?

En la primera lista de presentadores de los Globos de Oro figuran actores de la serie Suits como Gabriel Macht y Patrick J. Adams. También estarán el comediante George Lopez, la actriz de Ozark Julia Garner y el actor de This Is Us, Justin Hartley.

Dentro de ese listado, también figura la presencia de la histórica Oprah Winfrey. Y quien se encargará de conducir toda la gala será Jo Koy, comediante y actor. Participó en los proyectos Virginia, Wake, Easter Sunday y El Rey Mono.

LISTA COMPLETA DE PRESENTADORES DE LOS GLOBO DE ORO 2024