Dua Lipa, Ben Affleck, Will Ferrell y más: conoce a los presentadores de los Globos de Oro 2024

La ceremonia de los premios de la 81 edición de los Globos de Oro 2024 informó que algunos de los presentadores serán Amanda Seyfried, Will Ferrell, Michelle Yeoh y Angela Bassett.

Esta primera lista la completan los actores de la serie Suits, Gabriel Macht y Patrick J. Adams, así como el comediante George Lopez, la actriz de Ozark, Julia Garner, y el actor de This Is Us, Justin Hartley. Aparte del comediante Jo Koy, quien será el como anfitrión y estará junto a más estrellas como America Ferrera, Matt Damon, Ben Affleck, Dua Lipa, Don Cheadle, Elizabeth Banks, Jared Leto, Jodie Foster y Oprah Winfrey, quien se encuentra en una polémica por formar parte de la lista Epstein.

Este año, los Globos de Oro 2024 añadieron dos nuevas categorías, logro cinematográfico y de taquilla en películas, por el que competirán películas como Barbie y Taylor Swift: The Eras Tour; y mejor actuación en comedia stand-up en televisión, con los espectáculos de Amy Schumer, Chris Rock y Ricky Gervais entre los nominados.

La última ceremonia de los Globos de Oro supuso el regreso de estos galardones a la televisión tras el evento no televisado de 2022, en medio de la polémica por la falta de representación afroamericana entre los miembros de la extinta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que era la dueña de los premios antes de venderlo a principios de año.

Vista de cómo estarán distribuidos los actores en la cena de los Globos de Oro 2024.Fuente: AFP

Fecha y hora para ver los Globos de Oro 2024

El domingo 7 de enero se llevará a cabo la 81° entrega de los Globos de Oro donde se honrará a lo mejor del cine y la televisión estadounidense de este año. En Perú podrás verlo a partir de las 8:00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO los Globos de Oro 2024?

El evento EN DIRECTO será transmitido a través de TNT. Recuerda que, en Movistar, TNT es el canal 102; y con Claro es el canal 22. En Direct TV, TNT está disponible en el canal 502. Por streaming, estará disponible en Paramount+ y HBO Max.

Barbie lidera las nominaciones al Globo de Oro

La película Barbie, dirigida por Greta Gerwig, ha superado todas las expectativas al liderar las nominaciones de los Globos de Oro 2024 con un total de nueve menciones. Estas incluyen las categorías principales como Mejor película de comedia o musical, Mejor dirección y Mejor guion. Cabe destacar que también competirá consigo misma en la categoría de Mejor canción original, acumulando tres nominaciones en este apartado.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie y que relata las fascinantes aventuras de la icónica muñeca de plástico de Mattel, se posiciona como la favorita en esta edición de los premios. Le siguen de cerca, con ocho nominaciones, Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, mientras que Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, obtuvieron un total de siete menciones cada una.