Globos de Oro 2025: estos son los presentadores oficiales para la esperada gala de este domingo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La gala de los Globos de Oro 2025 se realizará este domingo 5 de enero en Beverly Hills, en Los Ángeles, California, con el objetivo de otorgar premios a las mejores películas y series más destacadas del 2024. Es así como se dio a conocer la lista de presentadores oficiales que se encargarán de anunciar a cada ganador en las 27 categorías asignadas para el cine y la televisión, respectivamente.

Entre la lista de presentadores se encuentran los icónicos cantantes Elton John y Brandi Carlile, coautores de la canción Never Too Late, recientemente preseleccionada para los Oscar 2025 por el documental Elton John: Never Too Late.

Asimismo, los Globos de Oro 2025 asignó a actores que estarán como presentadores y, a la vez, cuenta con una nominación en la ceremonia. Entre estos figuran Demi Moore (Mejor actriz en comedia o musical), Margaret Qualley (Mejor actriz de reparto en comedia o musical), Colman Domingo (Mejor actor en drama) y Colin Farrell (Mejor actor de serie miniserie, antología o película para televisión).

Del mismo modo, se revelaron los nombres de otras destacadas estrellas en la pantalla grande como Nicolas Cage, Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Dwayne Johnson, Anthony Ramos, Aubrey Plaza, Gal Gadot, Kate Hudson, Seth Rogen, Rob McElhenney, Michael Keaton, Catherine O'Hara, Rachel Brosnahan, Salma Hayek, Vin Diesel, entre otros.

La 82 edición de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo 5 de enero en Los Ángeles. | Fuente: AFP

Nikki Glaser será la anfitriona principal de los Globos de Oro 2025

Nikki Glaser será la anfitrional principal de la edición 82 de los Globos de Oro. La comediante estadounidense marcará historia siendo la primera mujer en presentar los Globos de Oro en solitario.

Cabe mencionar que Nikki Glaser también está nominada a un Globo de Oro en la categoría Mejor interpretación en comedia stand-up en televisión por su especial en HBO/Max, Nikki Glaser: Someday You'll Die.

Anteriormente, la presentadora de 40 años fue nominada a un Emmy por el mismo especial. Además, fue nominada recientemente al Grammy por Mejor álbum de comedia.

¿Quién será homenajeado con el premio Carol Burnett?

El actor Ted Danson será homenajeado con el premio Carol Burnett por su trayectoria televisiva. Danson, ganador de tres Globos, ha sido una figura destacada en la televisión desde su papel como el barman de Boston Sam Malone en la comedia Cheers, de NBC. Sus otros créditos incluyen: The Good Place, Mr. Mayor, Fargo, CSI y CSI: Cyber, Damages y Becker.

El filme musical Emilia Pérez cuenta con diez nominaciones en los Globos de Oro 2025. | Fuente: Pathé Films

¿Quién recibirá el premio Cecil B. DeMille?

El premio Cecil B. DeMille 2025 será entregado a Viola Davis por su destacada carrera en el entretenimiento y sus destacados papeles en proyectos como Fences y The Woman King.

Del mismo modo, la actriz recibió elogios por sus personajes en películas como The Help, Ma Rainey's Black Bottom y Doubt.

Cabe mencionar que el premio Cecil B. DeMille fue otorgado en 69 ocasiones a reconocidos actores de Hollywood como: Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbra Streisand y Sidney Poitier.

Lista de presentadores en los Globos de Oro 2025

Andrew Garfield



Anthony Mackie



Anthony Ramos



Anya Taylor-Joy



Ariana De Bose



Aubrey Plaza



Auli'i Cravalho



Awkwafina



Brandi Carlile



Catherine O'Hara



Colin Farrell



Colman Domingo



Demi Moore



Dwayne Johnson



Edgar Ramírez



Elton John



Gal Gadot



Glenn Close



Jeff Goldblum



Jennifer Coolidge



Kaley Cuoco



Kate Hudson



Kathy Bates



Ke Huy Quan



Kerry Washington



Margaret Qualley



Melissa McCarthy



Michael Keaton



Michelle Yeoh



Miles Teller



Mindy Kaling



Morris Chestnut



Nate Bargatze



Nicolas Cage



Rachel Brosnahan



Rob McElhenney



Salma Hayek



Sarah Paulson



Seth Rogen



Sharon Stone



Vin Diesel



Viola Davis



Zoë Kravitz

Nikki Glaser será la anfitriona principal de los Globos de Oro 2025.Fuente: @nikkiglaser

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis