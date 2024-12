Globos de Oro 2025: dónde ver las nominaciones en vivo y lo que se sabe hasta el momento

Los Globos de Oro 2025 revelarán a sus nominados este 9 de diciembre. La entrega de premios será el 5 de enero en Beverly Hills, celebrando lo mejor del cine y la TV.

Con su reconocida tradición de destacar las mejores películas y series, los Globos de Oro 2025, uno de los eventos más esperados por los fans del entretenimiento, están a punto de revelar la lista de nominados en sus 27 categorías, que abarcan cine y televisión.

La comediante Nikki Glaser será la encargada de anunciar a los contendientes de esta edición. La ceremonia de premiación, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, está programada para el domingo 5 de enero en Beverly Hills.

Mientras esperamos conocer los títulos nominados, aquí tienes toda la información clave sobre las nominaciones de la edición 82 de los Globos de Oro: horarios, plataformas de transmisión y posibles sorpresas.

¿Cuándo ver el anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2025?

El anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2025 se llevará a cabo el próximo lunes 9 de diciembre, marcando el inicio oficial de la temporada de premios televisados.

¿Dónde ver el anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2025 en vivo?

El evento será transmitido a través de varias plataformas: el sitio web oficial de los Globos de Oro, su canal de YouTube y la aplicación móvil de CBS News. Las 10 categorías más destacadas también podrán verse en el programa CBS Mornings.

¿A qué hora ver el anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2025?

El anuncio comenzará a las 5:15 a.m. PT/8:15 a.m. ET con las primeras categorías. A partir de las 5:30 a.m. PT/8:30 a.m. ET, Mindy Kaling y Morris Chestnut revelarán las 10 categorías más importantes en CBS Mornings.

¿Cuáles son las predicciones a los nominados a los Globos de Oro 2025?

Este año, las predicciones apuntan a una mezcla entre cine comercial y propuestas aclamadas por la crítica. Entre las favoritas se encuentran:

Cine

Dune: Part Two

Joker: Folie à Deux

Wicked

Megalopolis

Emilia Perez

A Complete Unknown

The Room Next Door

Televisión

The Bear

The Crown

Shogun

Abbott Elementary

Hacks

The Morning Show

Only Murders in the Building

