Llegó el primer tráiler de "Godzilla Vs. Kong", la película enfrentará a los dos monstruos. | Fuente: Warner Bros

Dos monstruos legendarios se enfrentan por primera vez de la mano de Hollywood. Es el choque definitivo de los titanes que llega en el primer tráiler de la esperada cinta "Godzilla vs. Kong", que tiene previsto su estreno a fines de marzo en EE.UU.

Los míticos adversarios pelearán en una espectacular batalla con el destino del planeta como telón de fondo. ¿Qué se ve en el adelanto? Kong y sus protectores tratan de encontrar su verdadero hogar; con ellos está Jia (Kaylee Hottle), una huérfana con quien el gorila gigante ha formado un poderoso vínculo.

Inesperadamente se encuentran en el camino de un enojado Godzilla, que está creando un camino de destrucción a su paso por el mundo. El gran enfrentamiento de los titanes -instigado por fuerzas aún no reveladas- es solo el inicio de los misterios ocultos al centro de la Tierra.

"Godzilla vs. Kong" presentará en la pantalla grande el choque de las criaturas de Warner Bros y Legendary: Legends. La película se estrenará en los cines el 26 de marzo, en EE.UU., y estará disponible en la plataforma de HBO Max durante 31 días después del lanzamiento en salas. Mire el tráiler a continuación:

El elenco está conformado por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Shun Oguri, Eiza Gonzalez, Kyle Chandler y Demián Bichir, entre otros.

Debido a la pandemia, la cinta atrasó su fecha de estreno. Netflix llegó a realizar una oferta por más de US$ 200 millones; pero Warner Bros prefirió que "Godzilla vs. Kong" se quede en casa y ayude a fortalecer su plataforma.

ESTRENOS ONLINE

Warner Bros. anunció que todas sus películas previstas para 2021 se estrenarán a la vez en los cines y en su plataforma de streaming HBO Max.

Entre las cintas del estudio que en principio tienen su fecha de lanzamiento este año figuran apuestas con mayúsculas de Hollywood como la nueva "Dune", la cuarta cinta de "Matrix", "The Suicide Squad", el musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights" y "Godzilla vs. Kong".

Otros filmes de Warner Bros. que pretenden ver la luz son "The Little Things", "Judas and the Black Messiah", "Tom & Jerry", "Mortal Kombat," "Those Who Wish Me Dead", "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", "Space Jam: A New Legacy," "Reminiscence", "Malignant", "The Many Saints of Newark", "King Richard" y "Cry Macho".