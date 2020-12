La plataforma streaming HBO Max llegará a Latinoamérica en 2021 y sustituirá a HBO Go. | Fuente: HBOMAX

Tras anunciar que todas sus películas programadas para 2021 -entre ellas títulos tan potentes como "Dune", "The Suicide Squad" o "Matrix 4"- se estrenarán de forma simultánea en cines y en su streaming HBO Max, Andy Forssell, máximo dirigente de la plataforma al nivel global, ha anunciado que en la segunda mitad del próximo año el servicio estará disponible en Latinoamérica y en Europa.

Se trata de un movimiento, que ha sido entendido, como una clara iniciativa para plantar cara a los otros gigantes del streaming como Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video. La plataforma de WarnerMedia se actualizará y ampliará con nuevo contenido de su conglomerado mediático.

Al menos en Estados Unidos, el catálogo de HBO Max incluye títulos no solo de las productoras cinematográficas Warner Bros. o New Line Cinema, sino también de CNN, TNT, TBS, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes.

Habrá que ver cuáles de sus marcas se incluyen en cada territorio, pero durante la WebSummit 2020 se subrayó especialmente el interés de que HBO Max aglutine todo el contenido relacionado con personajes de DC Comics también fuera de Estados Unidos.

Andy Forssell no ofreció más detalles sobre cómo se realizará esta transición de HBO Go a HBO Max ni si los precios de la suscripción se verán incrementados respecto a los servicios actuales.

LAS CINTAS DEL 2021 EN STREAMING

Warner Bros. también anunció que todas sus películas previstas para 2021 se estrenarán a la vez en los cines y en su plataforma de streaming HBO Max.

Entre las cintas del estudio figuran grandes apuestas de Hollywood como la nueva "Dune", la cuarta cinta de "Matrix", "The Suicide Squad", el musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights" y "Godzilla vs. Kong".

Otros filmes de Warner Bros. que pretenden ver la luz el próximo año son "The Little Things", "Judas and the Black Messiah", "Tom & Jerry", "Mortal Kombat," "Those Who Wish Me Dead", "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", "Space Jam: A New Legacy," "Reminiscence", "Malignant", "The Many Saints of Newark", "King Richard" y "Cry Macho".

Queda por ver si estas películas también se estrenarán, simultáneamente en la plataforma, para Latinoamérica. (Europa Press)