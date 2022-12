Angela Bassett ha sido nominada a ‘Mejor actriz de reparto en película’ en los Globos de Oro 2023 por su participación en 'Black Panther: Wakanda Forever'. | Fuente: Marvel

Los Globos de Oro 2023 han anunciado a los nominados y Marvel se ha hecho presente nuevamente. Esta es la primera vez que una película de la UCM está considerada en la categoría a ‘Mejor actriz de reparto en película’.

La actriz Angela Bassett de ‘Black Panther 2’ compite contra Jamie Lee Curtis (‘Everything Everywhere All At Once’), Kerry Condon (‘The Banshees Of Inisherin’), Carey Mulligan (‘She Said’) y Dolly de Leon (‘Triangle Of Sadness’).

La artista le dio vida a la Reina Ramonda en ‘Wakanda Forever’ quien, en la película, debe lidiar paralelamente con los efectos de la gran pérdida del fallecimiento del rey T’Challa (Chadwick Boseman) y trata de aliviar el dolor especialmente en la princesa Shuri (Letitia Wright).

‘Black Panther 2’ también está nominado a ‘Mejor canción original de película’ por “Lift Me Up”. Esta es la primera vez que Marvel está considerada en la ceremonia para un largometraje ya que, en el 2022, tuvo dos nominaciones televisivas para las actuaciones de Paul Bettany y Elizabeth Olsen en ‘WandaVision'.

'Black Panther 2' sigue liderando la taquilla por cuarta semana consecutiva

"Black Panther: Wakanda Forever" registró una caída en la venta de boletos este fin de semana a un estimado de 17,6 millones de dólares, pero aun así extendió su dominio en la taquilla en Estados Unidos y Canadá por cuarta semana, dijo este domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.

La secuela de Disney/Marvel había recaudado casi 46 millones de dólares durante el período anterior de viernes a domingo. De todos modos, su total nacional ha alcanzado la impresionante cifra de 393,7 millones de dólares, además de los 339 millones de dólares en ventas internacionales de entradas.

La película rinde un sentido tributo a la estrella de la original 'Black Panther', Chadwick Boseman, quien murió de cáncer en 2020 a los 43 años. Con varias apariciones en recuerdos mientras Wakanda lucha contra un reino submarino tras la muerte del personaje del actor, el Rey T'Challa.

"Noche sin paz", de Universal, ocupó el segundo lugar durante el fin de semana, con 13,3 millones de dólares, "una apertura sólida para una comedia de acción", dijo David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

David Harbour, Jim Hopper en la famosa de "Stranger Things", interpreta a un Santa malhumorado que sale al rescate cuando los malos invaden la casa de una familia rica en Nochebuena.

