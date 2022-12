La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood presentó sus nominados a lo mejor del cine y televisión durante el 2022. | Fuente: AFP

El 10 de enero, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood celebrará la 80 edición de los Globos de Oro, que premia a lo mejor del cine y la televisión durante el último año. Durante el 2022, las plataformas de streaming han ganado importantes nominaciones, razón por la que esta ceremonia en Estados Unidos, es una de las más esperadas.

Los Globos de Oro 2023 se podrán seguir en vivo desde distintas partes del mundo. La antesala de la ceremonia será con una alfombra roja, por la que desfilarán las celebridades.

Hora para ver los Golden Globes 2023

El martes 10 de enero de 2023 se llevará a cabo la 80° entrega de los Globos de Oro donde se honrará a lo mejor del cine y la televisión estadounidense de este año.

¿Dónde ver EN VIVO los Golden Globes 2023?

El evento EN DIRECTO será transmitido a través de TNT, para quienes cuenten con el servicio de cable. Recuerda que, en Movistar, TNT es el canal 102; y con Claro es el canal 22. En Direct TV, TNT está disponible en el canal 502.

Golden Globes 2023: horarios en el mundo

México: 7:00 p.m.

Honduras: 7:00 p.m.

Nicaragua: 7:00 p.m.

El Salvador: 7:00 p.m.

Guatemala: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Cuba: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

República Dominicana: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 11 de enero)

Los nominados a los Golden Globes 2023

Los nominados a los Globos de Oro 2023 han sido revelados. En las categorías de cine y televisión, las plataformas de streaming HBO Max y Netflix suman 14 nominaciones cada uno, mientras que Hulu obtuvo 10 nominaciones, principalmente por series como “Tom & Pam” y “Only murders in the building”.

En el apartado de cine, la cinta con más nominaciones, ocho en total, es “The Banshees of Inisherin”, seguida de “Everything Everywhere all at once” con seis nominaciones. “Babylon” y “The Fabelmans” sumaron cinco.

En las categorías de televisión, “Abbott Elementary” sumó cinco nominaciones, mientras que “The Crown”, “Dahmer- Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, “Only murders in the building”, “Pam & Tommy” y “The White Lotus” suman cuatro.

La gala de los Golden Globes vuelve a la polémica por las declaraciones del actor estadounidense Brendan Fraser, quien aseguró que no asistirá a la ceremonia si es nominado, debido a la agresión sexual que sufrió a manos de su expresidente Philip Berk.

En 2018, animado por el movimiento "Me Too", Fraser detalló en un artículo cómo Berk, dos años antes de convertirse en presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que organiza los premios, se le acercó en el hotel y con su mano izquierda primero le agarró de una de sus nalgas y, posteriormente, empleó uno de sus dedos para tocarle la zona entre los testículos y el ano. El propio Berk contó el incidente en sus memorias "With Signs and Wonders", pero en esas páginas indicó que aquello fue simplemente una broma. El incidente, contó Fraser, le afectó profundamente, haciéndolo "retroceder" y sentirse solitario.

Por ello, contó en una entrevista en la revista GQ, si fuera invitado a los premios no iría: "No, no participaré (...) por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crio a un hipócrita", apuntó.

