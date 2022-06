Tras su estreno en noviembre de 2021, la cinta "Ghostbusters: Afterlife" revivió la franquicia de los cazadores de fantasmas. | Fuente: Sony Pictures

Luego de que en noviembre de 2021 se estrenara la película "Ghostbusters: Afterlife" ("Cazafantasmas: Más allá"), que marcó el renacer de la franquicia de Sony, medios estadounidenses anunciaron que habrá una secuela. Y no solo eso: este martes anunciaron que ya hay fecha de estreno.

De acuerdo con información recogida por el portal The Hollywood Reporter, el estudio a cargo de la segunda parte del filme que dirigió el cineasta Jason Reitman llegará a las salas de cine el próximo 20 de diciembre de 2023.

A inicios de junio, Reitman y el coguionista Gil Kenan habían confirmado, durante el "Día de los Cazafantasmas", lo que ya los créditos finales de "Ghostbusters: Afterlife" habían dado a entender: que la secuela volverá a desarrollarse en Nueva York, en el parque de bomberos de las cintas originales.

Durante su tiempo en salas, la última cinta de los 'Cazafantasmas' consiguió recaudar más de 200 millones de dólares en la taquilla mundial pese a los estragos que la pandemia de la COVID-19 causó en el mundo del cine.

"Ghostbusters: Afterlife", algunos adelantos de la secuela

Antes de realizarse el "Día de los Cazafantasmas", Reitman y Kenan ofrecieron algunos detalles de la secuela de "Ghostbusters: Afterlife" al mencionado portal. Aquella vez, recordaron que al final de la cinta de 2021, el automóvil de los cazadores —el Ecto-1— regresaba a su hogar en Manhattan.

"Y antes de que alguien escuchara el título Afterlife, lo llamamos Rust City. Lo cual no habría tenido sentido para nadie hasta que vieron la película. El nombre en clave de la próxima película es 'Firehouse'", comentó Reitman.

El cineasta de 44 años dirigió "Ghostbusters: Afterlife" junto a su padre, el difunto Ivan Reitman, quien en la década de 1980 dirigió las dos primeras películas de la saga. El legendario director de la franquicia de ciencia ficción murió a los 75 años en febrero pasado.

"Ghostbusters: Afterlife", por otro lado, reunió también a las estrellas de las cintas originales: Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis y Ernie Hudson. De momento, se desconoce si Murray volverá a participar en la segunda entrega del filme.

'Los Cazafantasmas' en nueva serie animada

A inicios de junio, también se anunció que Netflix prepara una serie de animación de la saga 'Ghostbusters' ('Cazafantasmas'). La ficción estará producida por la propia Sony Pictures Animation y contará con Jason Reitman y Gil Kenan.

Hasta ahora, poco se sabe de la trama de la nueva serie animada, quedándose también en una incógnita si seguirá la cronología de la saga o si hará un salto en el tiempo o será un 'spin-off'. Tampoco se ha revelado quiénes serán los guionistas y directores de esta producción para la pequeña pantalla. Solamente consta que Netflix se hará cargo de la ficción junto con Ghost Corps, Inc. y la propia Sony.

Si el proyecto termina tomando forma, será la tercera serie de animación de la franquicia. En 1986, se estrenó 'Los auténticos Cazafantasmas', que se emitió entre 1986 y 1991, y tuvo un total de 140 episodios. Tuvo una secuela, 'El regreso de los Cazafantasmas', estrenada en 1997, de la que se lanzaron solo 40 capítulos y que tenía como novedad que la mayor parte de los personajes era nueva.

