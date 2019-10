"Grease": HBO producirá "Rydell High", la serie de la mítica película musical

La serie de "Grease" se emitirá en la nueva plataforma de streaming HBO Max. | Fuente: Paramount Pictures

Warner está preparando un 'spin-off' del mítico musical "Grease". Titulada "Grease: Rydell High", será una serie que mostrará la vida del instituto en el que John Travolta y Olivia Newton-John se reencontraron tras haber vivido un apasionado amor de verano. La ficción será producida para HBO Max, el servicio en streaming de WarnerMedia Entertainment, que se lanzará en 2020.



La nueva producción girará en torno a los alumnos de Rydell High, la serie contará con personajes del filme de 1978 que dirigió Randal Kleiser, como también con otros nuevos. "Todavía son los años 50, un mundo que se mueve con grandes números musicales del momento, combinados con nuevas canciones originales también", anunció la compañía mediante un comunicado de prensa



"Son las presiones de los compañeros del instituto, los horrores de la pubertad y la montaña rusa de emociones propia de la clase media estadounidense, con una sensibilidad moderna que entusiasmará a los amantes de los musicales", continúa.



"La película de "Grease" fue un fenómeno de la cultura pop que ha pasando de generación en generación. Estoy encantada de que nuestros amigos de Paramount [el estudio que tiene los derechos de la cinta original] estuviesen entusiasmados con la idea de crear una serie semanal", declaró Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max a Deadline. "Será 'Grease 2.0' pero con el mismo espíritu, energía y emoción", remarcó.



"GREASE" EN LA CULTURA POPULAR

Desde su estreno en 1978, "Grease" se ha convertido en todo un ícono de la cultura pop. Según Box Office Mojo, fue el musical más taquillero de todos los tiempos hasta los estrenos de los 'remakes' de "La Bella y la Bestia" y "El Rey León", de Disney.



Su banda sonora es una de las más exitosas de la historia, con más de 38 millones de copias vendidas en todo el mundo con temas míticos como "You're the One That I Want", "Hopelessly Devoted to You" o "Sandy". El álbum tuvo una candidatura al mejor disco del año en la 21ª edición de los premios Grammy.



El anuncio del 'spin-off' llega después de haberse anunciado una precuela cinematográfica en abril. Titulada "Summer Loving", el proyecto lo lleva Paramount. John August ("Big Fish") será el guionista. (Con información de Europa Press).