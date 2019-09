La apuesta de las nuevas marcas es quitarle la corona del streaming a Netflix | Fuente: Internet

Si a usted le preguntan quién es el rey del streaming, posiblemente responda Netflix. Sin embargo, este escenario podría cambiar.

¿La razón? En noviembre próximo, Apple y Disney lanzarán sus nuevas plataformas. Mientras, otros estudios como Warner y Universal ya cocinan sus propias opciones y se estima que estén lista para el 2020.

Con estas movidas en el mundo del streaming, ¿cómo quedará el escenario en esta batalla?

Lo que estas empresas tienen claro es que el rival a vencer es Netflix, pues si bien la compañía de Reed Hastings no se cansa de ganar suscriptores, la competencia no se quedará atrás. En todo caso, el abanico de opciones a un precio accesible parece haber quedado en el pasado.

Los precios

Netflix se constituyó como una alternativa al alquiler de películas y a la televisión por cable. El precio era bajo, pero lentamente fue subiendo hasta llegar a los US$ 12.99 para su plan standard en Estados Unidos.

Amazon Prime Video ofrece un precio de entrada de US$ 8.99 para el mercado norteamericano. Hulu, por su parte, cuesta US$ 12, pero este servicio no está disponible para nosotros (en Perú).

¿La clave? El contenido

No es secreto que uno de los frentes de batalla en esta guerra del streaming son los contenidos exclusivos. Todo el mundo quiere en su plataforma el próximo Stranger Things / La Casa de Papel.

La gente se decidirá por una empresa u otra. Muy pocos van a pagar por todas las suscripciones, y la torta de mercado se partirá bastante más que ahora.

Resultará muy complicado ganarle a Disney en el terreno familiar e infantil, y menos con los blockbusters. Lo que ha hecho Netflix por ejemplo, es apostar por la comedia.

Disney+ apunta a competir directamente con Netflix y desbancarla del trono del streaming. Para ello, contará con un plan único de US$ 6.99, que permite la reproducción en cuatro dispositivos y habilita la calidad 4K en todos ellos.

La otra apuesta

Apple quiere replicar en la guerra del streaming el éxito alcanzado en el mundo de la telefonía móvil. Apple TV+ contará con un lanzamiento global a inicios de noviembre y Tim Cook apunta a sus clientes cautivos al regalar una suscripción anual para todos los que compren un producto de la marca de la manzana mordida.

El costo mensual del servicio será US$ 5 y soportará contenido en 4K, HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos.

El punto bajo, sin embargo, es su catálogo, pues solo han anunciado una decena de programas, incluyendo The Morning Show, una serie con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell; See, un drama post-apocalíptico con Jason Momoa; y Dickinson, una comedia sobre la poeta americana Emily Dickinson.

Mientras tanto, HBO ya cuenta con un par de plataformas online. Pero el HBO Go y el HBO Now no cuentan con 'originales', sino que reproducen el contenido exclusivo de HBO para la televisión. Warnermedia, la casa matriz de la marca, decidió que es momento de migrar al mundo digital.

Este será el servicio más caro. Si bien aún no se ha definido el precio, el Wall Street Journal calcula que costará entre US$ 16 y US$ 17.