Director de '10 cosas que odio de ti' alista una secuela de la película que incluye un homenaje a Heath Ledger

Gil Junger, director de la película 10 cosas que odio de ti (10 Things I Hate About You ), reveló a People que está desarrollando una secuela titulada 10 Things I Hate About Dating -que se traduciría al español como 10 cosas que odio sobre las citas- junto con el productor original Andrew Lazar.

Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado oficialmente, Junger, de 70 años, ya está escribiendo el guion junto a Naya Elle James. Además, planea convertir esta nueva cinta en la primera de una trilogía que incluirá también 10 Things I Hate About Marriage (10 cosas que odio sobre el matrimonio) y 10 Things I Hate About Kids (10 cosas que odio sobre los hijos).

"10 Things I Hate About Dating está en desarrollo como largometraje, ahora mismo", confirmó Junger al medio.

Homenaje a Heath Ledger

A diferencia de 10 cosas que odio de ti, que estaba dirigida a adolescentes, esta secuela estará enfocada en un público de alrededor de 30 años; de hecho, Junger expresó su deseo de contar con parte del elenco original.

"Me encantaría trabajar con Julia de nuevo. Ella marcó la vida de millones de mujeres. Ese personaje de Kat realmente conectó con muchas jóvenes de una manera muy poderosa", dijo. También mencionó que le gustaría ver nuevamente a Larry Miller, quien interpretó al padre de Kat y Bianca.

Junger también confirmó que habrá un pequeño, pero importante homenaje a Heath Ledger en la nueva película: "Creo que es una idea hermosa, y la respuesta ahora va a ser sí... Él merece ser recordado con amor".

En 2008, Heath Ledger tenía 28 años y estaba en la cumbre de su carrera. Era uno de los intérpretes de Hollywood más respetados y acababa de interpretar al Joker en El caballero oscuro, película dirigida por Christopher Nolan. Pero el 22 de enero de aquel 2008, hace 17 años, el actor fue encontrado sin vida en su casa. Echado boca abajo en su cama, había sufrido una intoxicación por la mezcla de varios medicamentos.

¿De qué trata 10 cosas que odio de ti?

La película original sigue siendo un clásico de los años 90. Protagonizada por Julia Stiles y el fallecido Heath Ledger, cuenta la historia de Kat Stratford, una adolescente brillante y rebelde que se enamora de Patrick Verona, un estudiante con un pasado misterioso. Inspirada en La fierecilla domada de Shakespeare, la comedia también inspiró una serie de televisión y un musical de Broadway.

Estrenada el 31 de marzo de 1999, 10 cosas que odio de ti recaudó 53,7 millones de dólares y recibió críticas generalmente positivas.