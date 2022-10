Con más de cinco mil seiscientos millones de dólares recaudados en todo el mundo por sus películas, Harrison Ford es el actor con mayores ingresos en taquilla de la historia. | Fuente: AFP

Harrison Ford se sumará a la lucrativa franquicia Marvel para formar parte del reparto de la cuarta película de "Capitán América", cuyo título será "New World Order".

El actor asumirá el papel del General Ross, que antes encarnó el difunto William Hurt, en un fichaje gestado en absoluto secretismo y confirmado este lunes por el diario The Hollywood Reporter a raíz de una filtración en el podcast "The Hot Mic With Jeff Sneider and John Rocha".

Junto a Ford, una de las mayores estrellas de Hollywood, actuará Anthony Mackie con el personaje de Sam Wilson.

Más proyectos para Marvel

La película, que contará con la dirección de Julius Onah, continuará la trama de la serie "The Falcon and the Winter Soldier", en la que Sam Wilson aceptaba finalmente tomar el escudo y la capa del Capitán América.

Pero esta no será la única aparición de Ford en el universo Marvel, pues el protagonista de "The Fugitive" (1993) también encarnará al General Ross en "Thunderbolts", cuyo estreno está previsto para 2024.

A pesar de que el proyecto marcará su debut en el cine de superhéroes, no será la primera vez que Ford trabaje en franquicias de cine, pues el actor fue el rostro fundamental de dos de las marcas más taquilleras de Hollywood, "Star Wars" e "Indiana Jones".

De hecho, Ford se despedirá de "Indiana Jones" con la quinta película de la saga, cuyo estreno será el 30 de junio de 2023. (Con información de EFE)





Una de las primeras imágenes de 'Indiana Jones 5' que se revelaron en la D23 Expo 2022 | Fuente: Disney

¿Qué se sabe de 'Indiana Jones 5'?

La película, que no tiene título oficial aún y cuyo estreno está previsto para el 30 de junio de 2023, contará con un gran número de escenas de acción y persecuciones en aviones, trenes e incluso a caballo, de acuerdo al adelanto difundido por Lucasfilm.

Harrison Ford vuelve otra vez con su papel del arqueólogo más famoso de la gran pantalla y parece no pesarle haber cumplido 80 años hace apenas dos meses.

"Gracias por hacer de esta serie de películas una experiencia tan increíble para todos. (...) Puedo decirles con orgullo que esta también va a ser fantástica", afirmó un emocionado Ford durante la D23 Expo 2022, para acabar concluyendo que se tratará de una cinta "muy humana y capaz de hacer vibrar al espectador".

Cuatro versiones después, la dirección de la cinta no estará a cargo de Steven Spielberg, sino James Mangold (Logan) y por la coprotagonista de esta nueva producción, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que interpretará a la aventurera Helena.

"Seguir el ritmo de Ford es agotador porque no falla una escena. ¡Es tan preciso!", bromeó Waller-Bridge acerca del rodaje de Indiana Jones 5.

Los detalles acerca del argumento de este filme aún se mantienen en secreto, a pesar de este primer vistazo, de ahí que Lucasfilm haya optado por presentar este avance solo ante la prensa y sin formar parte de la emisión en directo de la D23 Expo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 18 David Cronenberg y su nueva carne: una conversación sobre "Crímenes del futuro"

¡Volvió el maestro! La plataforma MUBI estrenó la última película del canadiense David Cronenberg. Renato León charla con los directores de cine peruano Gisella Barthe y Claudio Cordero sobre este perturbador y a la vez fascinante filme. ¿Obra maestra? Escucha y saca tus propias conclusiones.