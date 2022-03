¿Cuál es la conexión entre HIMYM y "How I Met Your Father? | Fuente: @HIMYFonHulu

La serie “How I Met Your Father”, creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, ha sido estrenada en el catálogo de la plataforma de streaming Star+, y ha traído consigo muchas sorpresas tan solo en sus primeros capítulos. Como era de esperarse, la serie spin-off busca tener el mismo éxito de su predecesora “How I Met Your Mother”, por ello no podía faltar algún pequeño guiño o easter egg para lograr atrapar a los seguidores de la serie que tenía como protagonista a Ted Mosby.

Tan solo en su primer capítulo, la serie decidió conectar con su predecesora. “How I Met Your Father” transcurre en el presente actual, pero es narrada por Sophie, la protagonista de la sitcom, en 2050, al igual que en “How I meet Your Mother” donde Tedd Mosby relata los eventos que iniciaron en 2008, pero contados en el 2030. En estos dos casos, las ficciones ocurren en Nueva York, por lo que tarde o temprano iban a dar uno que otro easter egg o conexión, pero tan pronto posible decidieron hacerlo de la forma más singular.

Las espadas de Ted y Marshall

La escena transcurre casi al final del capítulo. Sophie, Valentina y Charlie, luego de conocer a Ellen, Jesse y Sid, van en dirección a la casa de estos dos últimos. Al llegar al recinto, se revela que el lugar donde viven es nada más y nada menos que el mismo apartamento donde vivían Ted, Marshall y Lily, causando la emoción de los fanáticos de la recordada serie. Ellos explican que encontraron el anuncio de alquiler en el grupo de exalumnos de Weslevan, donde un matrimonio lo publicó. Por lo tanto, hay dos opciones factibles, la primera, tanto Jesse y Sid pertenecieron a la misma universidad que Ted, Marshall y Lily, o los arrendatarios son la pareja de casados.

Aunque luce algo distinto el apartamento, hay algo más que destaca y los fans de “How I Met Your Mother” no podían dejar pasar: las espadas de Ted y Marshall, una de las insignias de la amistad de estos dos, aunque en muchas ocasiones no era del agrado de Lily, pues ahora se encuentran colgada sobre la chimenea de los nuevos inquilinos. Un easter egg muy llamativo y nostálgico de las primeras temporadas de la serie.

Buscar la diferencia



En recientes declaraciones del cocreador de la serie para TVLine, Isaac Aptaker, señalo: "Los chicos que vivían en el apartamento de Ted y Marshall parecían tener la conexión apropiada: no sería el apartamento de Sophie, sino que serían dos amigos a los que conoce a través de este viaje". Como se sabe, los showrunner actuales de la serie distan de los anteriores, los cuales fueron Carter Bays y Craig Thomas.

Por ello, en cierto punto, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, buscan traer un contenido original, por esta razón a la hora de presentar el guiño del apartamento y las espadas, han tomado la decisión con mucho cuidado. Por si fuese poco, este lugar no será usado como una locación principal, sino como secundaria, al igual que otros lugares.

And your favorite part about this week's #HIMYF was...? pic.twitter.com/b5egrraPOl — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) March 2, 2022

A pesar de ello, muchos esperan volver a ver alguna referencia a la pasada serie e incluso volver a ver a Lilly, Marshall, Ted, Robin o a Barney en "How I Met Your Father".

