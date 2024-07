Hugh Jackman confiesa que llamó a Ryan Reynolds para filmar juntos 'Deadpool & Wolverine'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ryan Reynolds y Hugh Jackman disfrutan una amistad "genuina y real" que han trasladado a Deadpool & Wolverine. "Realmente sentimos que nos queríamos", confesó Reynolds. La nueva película de Marvel llegará a las pantallas de Latinoamérica el 25 de julio, mientras que en Estados Unidos se estrenará al día siguiente.



Jackman, de 55 años, regresa al papel de Wolverine casi una década después de despedirse del personaje. En 2016, tras presentar Logan, estaba decidido a no volver a interpretarlo. Sin embargo, "tres días después vi la primera de 'Deadpool' y, a los quince minutos, pensé que quizá no debería haberlo dicho", confesó en una rueda de prensa en Londres.



Para Jackman, el guion escrito por Reynolds, el director Shawn Levy y Rhett Reese está concebido "para un Wolverine que nadie ha visto antes. Hay un monólogo que incluye más palabras que las que había usado en alguna película anterior de este personaje", afirmó Jackman, quien fue el que llamó a Reynolds en 2022 para decirle que quería hacer esta película con él.



Los antihéroes de Marvel interesan, según Reynolds, porque cuando los espectadores ven a un superhéroe también "quieren ver su humanidad" y lo falibles que son. "Encuentro más interesante a Clark Kent que a Superman", dijo el actor canadiense, quien también confesó que le encantaría ser Deadpool y "tener ese tipo de libertad para decir las cosas sin miedo".

Hugh Jackman y Ryan Reynolds en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cómo fue grabar Deadpool & Wolverine?

Hugh Jackman no escatimó en elogios para Ryan Reynolds, comparando su estilo de actuación gestual con leyendas del cine mudo como Buster Keaton y Charlie Chaplin. Destacó su habilidad para interpretar a un personaje enmascarado, ya sea bajo su traje rojo o un espeso maquillaje.



Su amistad comenzó en 2008, durante la filmación de X-Men Origins: Wolverine. "Nunca había conocido a nadie con ese nivel de integridad. Él era una gran estrella, y al mismo tiempo, conocía el nombre de todos", confesó Reynolds. "Recuerdo que pensé que si alguna vez tenía la suerte de estar en su puesto, esperaba haber aprendido al menos una décima parte de sus lecciones".



Jackman, por su parte, añadió: "Interpretar a este personaje junto a amigos ha sido tan divertido que me he sentido muy estimulado". Algo similar le pasó al director Shawn Levy: "Lo mágico sucede cuando combinas no solo estos dos personajes, sino también estos dos actores... una película que tiene mucho corazón y emoción".

¿Qué hemos visto en los avances de Deadpool & Wolverine?

En el primer tráiler estrenado en febrero, Deadpool, tras recibir la oportunidad de convertirse en héroe oficialmente, se autoproclama "el Jesús de Marvel", sugiriendo que su llegada cambiará el UCM "para siempre". Ahora, ambos personajes irrumpen con una mezcla explosiva de acción, humor y diálogos rompedores de la cuarta pared, mientras se escucha Like a Prayer de Madonna.



El segundo avance de Deadpool & Wolverine nos adentra en la vida de Logan, presentándolo como un hombre que ha formado parte de los X-Men pero que siente haber defraudado a todos. Con Wade Wilson al borde de perderlo todo, la intervención de esta nueva encarnación de Wolverine, interpretada por Hugh Jackman, se vuelve crucial en su viaje de lucha y redención.



En el tercer tráiler vemos a Jackman enfundado en el traje de Wolverine, preparándose para enfrentar a su eterno enemigo, Sabretooth (Tyler Mane), después de 24 años desde su último encuentro en la primera película de X-Men. "La gente ha esperado décadas por esta pelea. No será fácil", le dice Deadpool mientras le retira espadas y cuchillos del torso.

Ryan Reynolds en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cuándo se estrena Deadpool & Wolverine?

Según la información proporcionada por Marvel, Deadpool & Wolverine llegará a los cines de Latinoamérica el 25 de julio, seguido por su estreno en Estados Unidos y Canadá un día después. Este estreno también marca el retorno de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), la organización encargada de proteger la línea de tiempo del MCU, que conocimos en la serie Loki.



Además de los protagonistas Ryan Reynolds y Hugh Jackman, la película cuenta con las actuaciones de Emma Corrin, Morena Baccarin, Matthew Macfadyen, Leslie Uggams, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shiori Kutsuna, Jennifer Garner y Aaron Stanford. La dirección está a cargo de Matthew Vaughn, quien previamente dirigió X-Men: First Class y Kick-Ass.

'Deadpool & Wolverine' llega a los cines de Latinoamércia el 25 de julio.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

