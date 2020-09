El director detrás de éxitos como "Tenet", "Inception" e "Interestellar" comparte su razón para elegir esos títulos. | Fuente: AFP

Christopher Nolan y sus películas representan una parte del cine moderno. A pesar de cargar con cierta complejidad, sus tramas no son olvidables, al igual que sus títulos… ¿Por qué el cineasta ha elegido utilizar los títulos cortos? Aunque no en toda su filmografía si se recuerda su trilogía de Batman.

El estreno de “Tenet” ha sido una sorpresa en medio de la pandemia de COVID-19, ya que recaudó 53 millones en su estreno. Sin duda, la influencia de Nolan —y su historial en taquilla— tuvieron mucho que ver, pero qué hay detrás de los nombres de sus más recordadas películas.

“Tenet”, “Inception”, “Interstellar”, “Dunkirk” o “Memento” crecen en su propio espacio y tiempo, pero todas guardan una similitud: la elección de títulos cortos. En conversación con el podcast ReelBlend, el director de cine compartió sus razones para bautizar a sus ambiciosos proyectos cinematográficos.

“Para mí, los títulos son muy complicados para ser demasiado cohibidos. Estás buscando una forma de expresar algo sobre la película. Hasta cierto punto, es un ejercicio de marca en películas a gran escala”, explicó Christopher Nolan, cuya producción más reciente es “Tenet”, estrenada solo en algunos países del mundo ante la crisis de salud por el nuevo coronavirus.

SER SIMPLE Y CONCISO

En su propia manera de hacer las cosas, Nolan detalla que todo se reduce a la simplicidad y utilizó a “Following” como un ejemplo. Al inicio llevaba un prefijo, muy común en los títulos en el cine, sin embargo, decidió quitarlo al notar que necesitaba ser más conciso. Irónicamente, sus películas no están ligadas a esos conceptos, sino a la complejidad y grandeza.

“Siempre he gravitado hacia la versión más simple de algo que lo haga entender. Following, creo que cuando escribí ese guion, era The Following, así que nos deshicimos de The y lo quitamos”, contó el director. “Creo que ese fue el comienzo de mi interés en tratar de hacer las cosas lo más cortas y concisas posible, de verdad. Pero todo es instinto al final del día. Se trata de intentar crear algo que te entusiasme, que quieras compartir con el mundo”.