Irán condenó a prisión al cineasta Mohammad Rasoulof por apoyar las protestas antigubernamentales

El director de cine iraní Mohammad Rasoulof, cuya última película se proyectará este mes en el Festival de Cannes, fue condenado por la justicia de la República Islámica a cinco años de cárcel por "colusión contra la seguridad nacional", informó su abogado.

El veredicto también determina penas de "azotes, multa y confiscación de bienes" del director, precisó el abogado Babak Paknia, en la red social X.

Los medios oficiales iraníes no han dado parte hasta el momento de ninguna información sobre esta sentencia.

Babak Paknia precisó que la condena fue de 8 años de cárcel, cinco de ellos efectivos, contra Rasoulof, quien en 2020 ganó el Oso de Oro del del Festival de Berlín con su película contra la pena capital. There Is No Evil.



La detención de Mohammad Rasoulof

Mohammad Rasoulof, de 52 años, fue detenido en julio de 2022 por haber apoyado las manifestaciones que estallaron en Irán tras el derrumbe de un edificio en el cual murieron más de 40 personas en el sudoeste del país.

En esa ocasión, un grupo de cineastas iraníes congregados por Rasoulof pidió en una carta abierta que las fuerzas de seguridad "depongan las armas" ante la indignación popular contra "la corrupción" y "la incompetencia" de los dirigentes.

Las autoridades lo liberaron a finales de 2023, después de que las protestas antigubernamentales iniciadas en septiembre de 2022 se apagaran progresivamente.

Su película The Seed of the Sacred Fig fue seleccionada en la competición oficial del Festival de Cannes, que se inaugurará el 14 de mayo en esa ciudad del Mediterráneo francés. (AFP)