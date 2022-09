James Earl Jones dejó de interpretar a Darth Vader, pero firmó acuerdo para que su voz se haga digitalmente

James Earl Jones no continuará interpretando a Darth Vader y firmó un acuerdo para que Lucasfilm recree su voz digitalmente. | Fuente: Lucasfilm

Desde su aparición en 'Star Wars: una nueva esperanza' (1977), Darth Vader se ha convertido en uno de los villanos más emblemáticos de la cultura popular. Su imponente vestuario y ostentosa máscara, le dieron esa apariencia oscura y misteriosa que lo han caracterizado en todas las producciones de la saga creada por George Lucas.

Sin embargo, otro de los aspectos más resaltantes de este personaje es su voz, que, por décadas, ha sido puesta por el legendario actor James Earl Jones. Sin embargo, a sus 91 años, considera que ya es momento del retiro; aunque no del todo. Según Vanity Fair, el intérprete llegó a un acuerdo con Lucasfilm para que puedan recrear su voz digitalmente.

James Earl Jones no grabará más diálogos como Darth Vader. De hecho, el actor no ha interpretado más líneas nuevas como el personaje desde una breve frase que hizo para 'The Rise of Skywalker' en 2019. Aunque Vader apareció en Obi-Wan Kenobi, todo lo dicho por el padre de Luke Skywalker salió de una computadora.

Inteligencia artificial

Esta no es la primera vez que Lucasfilm recurre de este recurso para devolvernos a uno de sus icónicos personajes. Sin ir más lejos, el Luke Skywalker de 'El libro de Boba Fett' ya pasó por este proceso y, probablemente, no será el único. El trabajo, a cargo la compañía Respeecher, se hará utilizando un software de inteligencia artificial.

Según Vanity Fair, cuando Jones dijo que quería retirarse de su trabajo como Darth Vader, desde Lucasfilm empezaron a evaluar opciones para seguir con el personaje y eventualmente le mostraron al intérprete de 91 años el trabajo de Respeecher; fue entonces que “el actor firmó el uso de sus grabaciones de voz de archivo para mantener a Vader vivo y vital incluso por medios artificiales”.

En ese sentido, la empresa tendrá toda la libertad para seguir usando la voz de Darth Vader sin la intervención de James Earl Jones en otras producciones, de ser necesario. De igual forma se considera que los derechos de su voz seguirán siendo manejados por sus herederos en caso de que el intérprete fallezca.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.