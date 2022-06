Nicole Kidman y Javier Bardem protagonizaron la cinta "Being the Ricardos", trabajo por el que fueron nominados en los Oscar. | Fuente: Amazon Studios

Después de compartir protagonismo y nominación al Oscar con "Being the Ricardos", el español Javier Bardem y la estadounidense Nicole Kidman volverán a reunirse en una película animada musical dirigida por la responsable de "Shrek", Vicky Jenson.

Bardem y Kidman prestarán sus voces en "Spellbound", una cinta producida por Apple y Skydance que también contará con la latina Rachel Zegler, conocida por interpretar el personaje de María en la última versión de "West Side Story".

Según un comunicado de Apple, "Spellbound" es un musical del género fantástico sobre una joven princesa (Zegler) que trata de romper un hechizo que ha dividido a su reino, en el que Nicole Kidman y Javier Bardem harán de reina y rey, respectivamente.

Se trata del tercer papel musical que Bardem consigue en Hollywood.



Nicole Kidman y Javier Bardem, sus últimos proyectos

En "Being the Ricardos", Javier Bardem dio vida al cómico y cantante Desi Arnaz, un cubano que emigró a Nueva York para hacerse un hueco en el mundo del espectáculo.

Antes, dio vida al rey Tritón en la nueva adaptación de "The Little Mermaid", que Disney estrenará en 2023. Y también formará parte del reparto de "Lyle, Lyle, Crocodile", una cinta musical basada en un cuento infantil.

"No he sido yo muy de cantar. Bueno sí, de cantar AC/DC, Pearl Jam y dar cuatro gritos en la ducha...", bromeó en una entrevista reciente con EFE antes de su nominación en los últimos premios Oscar.





Por su parte, Nicole Kidman interpretó en "Being the Ricardos" a la actriz y comediante Lucille Ball, estrella televisiva y de Hollywood, famosa por sus papeles en los programas "I Love Lucy", "The Lucy Show", "Life with Lucy" y varios más.

Entre sus últimos trabajos, Kidman participó en las series "The Undoing" y "Nine Perfect Strangers", y también en la comedia musical "The Prom", que coprotagonizó con Meryl Streep, James Corden, entre otros.

(Con información de EFE)

