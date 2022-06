'El buen patrón', película protagonizada por Javier Bardem, fue la gran ganadora de los Premios Goya 2022. | Fotógrafo: Fernando Marrero

'El Buen Patrón' se sitúa en el puesto 22 de las películas más vistas del 2021 (incluidas las extranjeras) y la convierte en la cuarta película española más taquillera (por detrás de 'A todo tren Destino Asturias', 'Way Down', y 'Operación Camarón').

Es la película más reciente del realizador español Fernando León de Aranoa y llegará a nuestros cines el jueves 23 de junio. Protagonizado por Javier Bardem, el film recibió recientemente el Premio Goya en seis categorías, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor actor, y cuenta la historia del dueño de una empresa de producción de balanzas industriales que debe poner a punto su negocio para ganar una distinción local a la excelencia empresarial.

¿De qué trata 'El buen patrón'?

La cinta sigue la historia de Julio Blanco (Javier Bardem), el propietario de una fábrica de balanzas industriales, quien opta a un nuevo premio local a la excelencia empresarial. A la espera de que una comisión revise el funcionamiento de la compañía para ver si merece el galardón, el empresario se encuentra con varios problemas con sus trabajadores: despidos, huelgas y riñas personales. Una serie de conflictos que empeoran cuando intenta solucionarlos. ¿Conseguirá salir de este bache?

Acompañan en el elenco a Bardem en 'El buen patrón', Manolo Solo, Almudena Amor y Óscar de la Fuente, quienes también han conseguido multitud de alabanzas por sus papeles en esta temporada de reconocimientos.

'El buen patrón' ganó un Premio Platino 2022

Este domingo 13 de febrero se llevaron a cabo los Premios Platino 2022, certamen que reconoce lo mejor del mundo audiovisual iberoamericano. Y las grandes ganadoras de la noche fueron la película española 'El buen patrón' y la serie argentina 'El reino'.

El film, una comedia negra dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, consiguió hacerse de cuatro estatuillas, incluida la de la categoría de mejor película del año de España y América Latina.

"Es posible un cine artísticamente ambicioso, hecho no de espaldas al público, sino en complicidad con él (...) y que sepa emocionar", dijo el cineasta al recibir su premio durante la ceremonia, llevada a cabo en el recinto de congresos de Madrid, Ifema.

En la sección de producciones televisivas de los Premios Platino, 'El reino' se impuso como la mejor serie del año.

Claudia Piñeiro, guionista de la teleserie, dijo sobre el galardón: "Se lo queremos dar al público, que no solo se entretuvo con 'El Reino', sino que salió a debatir los temas que toca: ¿Quién nos manda, por qué los partidos ultraconservadores se unen con las iglesias para restringir derechos, sobre todo de las mujeres y las disidencias?".

