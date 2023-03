Jena Malone interpretó a Johanna Malone en la saga de 'Los juegos del hambre' desde 2013 hasta 2015. | Fuente: IMDB (Lionsgate)

La actriz estadounidense Jena Malone reveló a través de un mensaje en su perfil en redes sociales que fue agredida sexualmente durante el rodaje de la serie de películas 'Los juegos del hambre'.

Malone (Nevada, 1984) se incorporó a la saga en 2013 en el título 'En llamas', dando vida a Johanna Mason, amiga de Karniss, el personaje protagonista interpretado por Jennifer Lawrence.

Con una imagen suya en un campo de trigo de Francia, próximo a donde estaba rodando en aquel momento 'Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2', que se estrenó en 2015, la actriz explica que acababa de despedirse de sus compañeros y que pidió al conductor detenerse para captar esa imagen y poder llorar.

Como se recuerda, actualmente la franquicia alista una precuela titulada 'Balada de pájaros cantores y serpientes', con Peter Dinklage, Viola Davis, Hunter Schafer y Rachel Zegler entre los protagónicos.

Jena Malone recurrió a sus redes sociales para confesar un episodio difícil en su vida. | Fuente: Instagram / Jena Malone

La confesión de Jena Malone

Jena Malone remarca que estaba en un momento "extremadamente duro" ya que había sido "asaltada sexualmente por alguien con quien había trabajado". Al mismo tiempo estaba "llena de gratitud por el proyecto", un "remolino de emociones" que solo ahora está siendo capaz de diferenciar.

"Ha sido duro hablar de 'Los juegos del hambre' y de Johanna Mason (su papel) sin sentir la aspereza de ese momento, pero estoy preparada para seguir adelante y reclamar la alegría que sentí por mis logros", relata.

La actriz dice haber trabajado muy duramente para "sanar y aprender", y poder descubrir "cómo hacer las paces" con la persona que la violó, cuyo nombre no revela, y con ella misma.

El proceso de recuperación

La actriz, que ha estrenado recientemente "Rebel Moon", reconoce que ha sido un proceso lento, con altibajos, y brinda su apoyo a cualquiera de sus seguidores que esté pasando por la misma situación y necesite ser escuchado.

"Mucho amor para los supervivientes ahí fuera (...) Estoy aquí para cualquiera que necesite hablar y abrir espacios dentro de sí mismo. Por favor, envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro donde ser escuchado", termina la actriz.

Además de 'Los juegos del hambre', Jena Malone también ha participado en producciones como 'Donnie Darko', 'Life as a House', 'The Ballad of Jack and Rose', 'Salvados', 'Orgullo y prejuicio', 'Inherent Vice', entre muchas otras más.

Su carrera empezó en 1996, cuando obtuvo su primer papel importante en la cinta "Bastard out of Caroline", luego de participar con pequeños roles en cintas como "Chicago Hope" o 'Touched by an Angel'.

(Con información de EFE).

