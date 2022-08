Tras el juicio contra Amber Heard, el actor Johnny Depp regresa al séptimo arte con un personaje que no ha tardado en viralizarse. | Fuente: AFP

Luego del mediático juicio que enfrentó contra Amber Heard, el multifacético Johnny Depp regresa a la actuación para ser parte de un drama histórico donde interpretará al rey Luis XV de Francia. Así lo revela una fotografía en la que el actor aparece maquillado, luciendo una peluca blanca y un atuendo de estilo neoclásico.

Se trata de "Jeanne du Barry", una película dirigida por la cineasta francesa Maïwenn Le Besco que empezó a rodarse el pasado 26 de julio y tendrá entre sus locaciones al histórico Palacio de Versalles, en Francia. La primera imagen de Johnny Depp como rey se ha vuelto tendencia, pues marca el regreso de la estrella de Hollywood luego de tres años alejado de los proyectos cinematográficos.

Esta es la sexta película de Maïwenn y su producción más ambiciosa hasta la fecha después de "Polisse", esta última fue ganadora del Premio del Jurado en Cannes 2011. La trama está inspirada en la vida de Jeanne du Barry, la última amante real de Luis XV en la corte de Versalles, después de Madame de Pompadour.

Junto a Johnny Depp, el elenco del largometraje está integrado por renombrados intérpretes como Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno, pero algunos medios sostienen que estaría lista para el 2023 y sería incluida en el catálogo de Netflix.



💥Ya está en producción "Jeanne Du Barry", la película de época en la que Johnny Depp interpretará al Rey Luis XV de Francia #JohnnyDepp pic.twitter.com/miIpeCmk3g — Havana Zima (@Havana_Zima) August 10, 2022

JOHNNY DEPP TAMBIÉN SE ENFOCA EN SU CARRERA MUSICAL

Johnny Depp intenta demostrar que su carrera creativa volvió a la normalidad lanzando un álbum junto al veterano guitarrista inglés de rock y blues Jeff Beck. El disco de 13 pistas bautizado "18", en el que Depp canta y toca la guitarra, presenta principalmente versiones de temas de otros artistas y hasta ahora ha sido criticado por parte de los cronistas del rubro.

El álbum incluye interpretaciones de "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Isolation," de John Lennon, así como el clásico de la banda estadounidense Velvet Underground "Venus In Furs". También contiene dos canciones escritas por la estrella de "Piratas del Caribe", de 59 años: "Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr" y "Sad Motherfuckin' Parade".

"Borrada por el mismo mundo que la convirtió en una estrella/Sin belleza, atrapada por su red", canta Depp sobre Lamarr, la actriz austríaca que se recluyó en los últimos años de su vida hasta su muerte en 2000 en Estados Unidos, a los 85 años.

