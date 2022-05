El presidente de DC Films respondió a las acusaciones de Amber Heard, relacionadas con su rol en "Aquaman 2"

El juicio que enfrenta a los ex esposos Amber Heard y Johnny Depp sigue su curso. En esta oportunidad, le tocó testificar al jefe de DC Films, Walter Hamada, quien respondió sobre un intento de excluir a la actriz de "Aquaman 2" y sobre un supuesto recorte de escenas.



Hamada explicó que sí se pensó en buscar un reemplazo para Amber Heard, pero por una falta de química entre la actriz y el protagonista de la película, Jason Momoa.

“No tenían mucha química juntos… La realidad es que no es poco común en las películas que dos protagonistas no tengan química y es una especie de magia cinematográfica y editorial: la capacidad de poner actuaciones con la magia de una gran partitura y cómo juntar las piezas, puedes fabricar esa química”, explicó el presidente de DC Films.

Cuando fue consultado sobre la reducción de escenas a las que Amber Heard hizo referencia días antes, Hamada respondió que eso no era cierto, puesto que la película no ha sido pensada como un romance entre Aquaman (Jason Momoa) y Mera (Amber Heard), sino como una comedia de amigos (buddy comedy): Aquaman y su medio hermano King Orm (Patrick Wilson).

Amber Heard acusa a Warner de reducir su presencia en "Aquaman 2"

Amber Heard aseguró que Warner Bros. redujo sus escenas en la secuela de la película "Aquaman" debido a una "campaña difamatoria" por parte del equipo legal de su expareja, Johnny Depp.

"Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel", dijo Heard en una corte en Fairfax (Virginia, EE.UU.), durante el tercer día de comparecencia en la batalla legal que mantiene con Depp.

Según la intérprete, los abogados del actor están llevando a cabo una "campaña difamatoria" en su contra, etiquetándola de "mentirosa" ante la prensa para arruinar su carrera, lo que habría desembocado en la disminución de su papel en el filme "Aquaman and The Last Kingdom", cuyo estreno está previsto para 2023.

De acuerdo al relato de Heard, su tiempo en pantalla a lo largo de la cinta sería finalmente de 10 minutos, a pesar de figurar en el reparto principal encarnando a la superheroína Mera. Además, según la actriz, desde que se difundieron estos "engaños" sobre su persona, "se interrumpieron las comunicaciones" con la productora.



“Tuve que luchar duro para que me mantuvieran en la película. No me querían en el filme”. Sin embargo, finalmente pudo participar de las grabaciones, pero fue “una versión muy disminuida” de lo que habría estado presupuestado originalmente.

