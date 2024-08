'Joker 2': Joaquin Phoenix y Lady Gaga aparecen en inquietante póster que confirma el estreno en formato IMAX

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empezamos la semana con emocionantes noticias sobre nuestro villano favorito. Warner Bros. Pictures ha revelado un nuevo póster de Joker: Folie à Deux, confirmando que la esperada secuela, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, se proyectará en formato IMAX. La película llegará a los cines el 3 de octubre en Latinoamérica y al día siguiente en Estados Unidos y Canadá.



Desde el lanzamiento del teaser en abril, las expectativas eran altas. Todd Phillips regresa como director, ofreciendo un enfoque más musical y oscuro, ahora con Lady Gaga en el papel de Harley Quinn. La película, que tendrá su estreno mundial en el Festival de Venecia, explora una historia de amor tumultuosa entre el Joker y Harley, llena de bailes, locura y explosiones.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en 'Joker: Folie à Deux' (2024).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿De qué trata el tráiler oficial de Joker 2?

En el primer adelanto, vemos a Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) encarcelado y provocado por los guardias de seguridad. Las escenas también muestran a Arthur y la doctora Harleen Quinzel (Lady Gaga) disfrutando de un espectáculo en prisión y posteriormente bailando en las calles de Ciudad Gótica, donde su relación se torna cada vez más caótica y romántica.



El Joker, emocionado por su nueva compañera, provoca desorden mientras ambos bailan y se miran con complicidad. En una de las escenas, Quinn visita a Arthur y pinta una sonrisa de payaso en la pared de vidrio, lo que alegra a Joker. La interacción entre ellos revela la profunda conexión entre ambos personajes, quienes encuentran consuelo en su caos compartido.



El segundo avance rememora eventos pasados, mostrando a Arthur cantando When You're Smiling mientras se exploran detalles de Arkham Asylum. Harley Quinn narra cómo conoció a Arthur y cómo eso cambió su vida. Ella se acerca a Arthur, lo gana para su causa y le dice: "Puedes hacer lo que quieras, eres Joker".



La tensión aumenta cuando le pregunta a Arthur: "¿Aún crees que eres una estrella?". Vemos también imágenes del juicio de Arthur alternadas con un programa de televisión presentado por la pareja. Arthur, ahora completamente transformado en Joker, y Harley Quinn se entregan a la locura, prometiendo ofrecer al público el caos que desean.

¿Cuándo se estrena Joker 2?

La película, que narrará la historia de amor entre el Joker y Quinn, está a cargo de Todd Phillips, quien previamente dirigió la primera entrega y también trabajó con Lady Gaga en A Star is Born. Esta segunda parte, titulada Joker: Folie à Deux, se estrenará en cines de Estados Unidos el 4 de octubre y un día antes en Latinoamérica. Su estreno mundial tendrá durante el Festival de Venecia.



La esperada película de Phillips competirá con otros 22 títulos en Venecia, entre ellos The Room Next Door (La habitación de al lado) del español Pedro Almodóvar, Maria del chileno Pablo Larraín, y Kill The Jockey del argentino Luis Ortega, en la edición 81 del festival, que comienza el 28 de agosto. Phillips ganó el León de Oro en Venecia con la primera entrega de Joker en 2016.

